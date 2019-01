Conheça os cenários do Brexit. Perceba o que pode acontecer

Depois de um chumbo histórico na Câmara dos Comuns — 432 votos contra, 202 a favor — o plano de Theresa May para o Brexit caiu por terra. O cenário é agora de incerteza, até porque existem vários rumos possíveis para a saída do Reino Unido da União Europeia. Perdido entre o caos político britânico? Saiba quais são as várias hipóteses possíveis para o desfecho do Brexit.

A derrota foi pesada no parlamento britânico, sendo que May enfrenta agora mais uma prova: a moção de censura ao seu Governo, avançada pelo líder da oposição, Jeremy Corbyn. “O Governo perdeu a confiança desta Câmara dos Comuns e deste país”, adiantou o representante do Partido Trabalhista que, contudo, deverá ver a sua moção fracassada.

Theresa May já fez saber, mesmo antes da votação da moção, que regressa ao parlamento no próximo dia 21 de janeiro, para discutir um possível plano alternativo para o Brexit. Para já, a apenas dez semanas da data marcada para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) — a 29 de março de 2019 –, o prazo deverá ser adiado, de acordo com o Artigo 50.º.

É difícil de prever um desfecho concreto depois de meses duros de negociações e de um parlamento difícil de conquistar. O ECO preparou-lhe um guia com alguns dos cenários, que passam por eleições antecipadas, um novo referendo, ou o temido “hard Brexit”.