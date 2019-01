Portugal registou menor taxa de inflação da União Europeia

No passado mês de dezembro, Portugal registou a mais baixa taxa de inflação anual (0,6%) no conjunto dos 28 Estados-membros, tendo os preços aumentado 1,6% na Zona Euro e 1,7% na União Europeia (UE), de acordo com os dados do Gabinete de Estatísticas da UE (Eurostat).

O valor de 0,6%, registado no mês passado em Portugal, compara com os 0,9% de novembro e os 1,6% de dezembro de 2017.

Na Zona Euro, a taxa de inflação anual de 1,7% em dezembro compara com a de 1,9% de novembro de 2018 e a de 1,4% de dezembro de 2017.

Já na União Europeia, a inflação anual recuou na variação mensal (2,0% em novembro) mas subiu na homóloga (1,7%).

Portugal e a Grécia (0,6% cada) registaram as taxas anuais de inflação mais baixas, seguindo-se a Dinamarca (0,7%). Pelo contrário, as taxas mais elevadas observaram-se na Estónia (3,3%), na Roménia (3,0%) e na Hungria (2,8%).

Na comparação com novembro de 2018, a inflação anual baixou em 22 Estados-membros, manteve-se estável em três e aumentou noutros três.