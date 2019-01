Revista de imprensa internacional

Um dia de moções. Theresa May resistiu à moção de censura dos trabalhistas e Alexis Tsipras ganhou a moção de confiança. Do outro lado do oceano, os EUA vão processar a Huawei e a Microsoft quer ajudar a criar habitação acessível. O Banco de Espanha vai sancionar o CaixaBank e até os salários auferidos nas maiores empresas já começam a desacelerar.

Cinco Días

CaixaBank multado pelo Banco Espanhol. Terá de pagar 3,6 milhões



O Banco de Espanha sancionou o CaixaBank com 3,6 milhões de euros, valor que já inclui a redução concedida às entidades que assumiram responsabilidades. Em causa estão várias irregularidades, cometidas pelo banco espanhol com sede em Valência, ao nível do mercado hipotecário. A multa foi esta quinta-feira anunciada pelo Boletim Oficial do Estado (BOE) e, também, pelo Banco de Espanha. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre / conteúdo em espanhol).

The Wall Street Journal

EUA vão processar Huawei por alegadamente roubar segredos

Os Estados Unidos estão a preparar-se para avançar com um processo contra a chinesa Huawei. Fontes próximas do caso avançam que em causa está o alegado roubo de segredos comerciais (e tecnológicos) aos parceiros norte-americanos da gigante chinesa, nomeadamente à fabricante de smartphones T-Mobile. Em 2017, essa última empresa já tinha recebido 4,8 milhões de dólares da Huawei, depois de ter processado a multinacional por ter tentado roubar informação. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago / conteúdo em inglês).

Politico

Aprovada moção de confiança a primeiro-ministro grego

No mesmo dia em que os deputados britânicos rejeitaram a moção de censura a Theresa May, os parlamentares gregos aprovaram uma moção de confiança ao primeiro-ministro helénico. Alexis Tsipras conquistou 151 votos a favor dos 300 assentos parlamentares. A moção foi colocada em curso depois de parceiro dos parceiros da coligação governamental ter pedido demissão por discordar do acordo a que o Executivo chegou para por termo à disputa gerada em torno da mudança de nome da Macedónia. Leia a notícia completa no Politico (acesso livre / conteúdo em inglês).

Expansión

Salários nas grandes empresas espanholas aumentam 0,7%



A retribuição média bruta nas grandes empresas que operam em Espanha registou um aumento de 0,7%, em novembro do ano passado. O valor é cinco décimas inferior ao que foi apurado no passado mês de outubro. Ao longo dos primeiros onze meses do ano de 2018, os salários nas grandes empresas acumularam um crescimento de 0,8%, um número significativamente mais elevado do que o aumento registado no ano anterior (2017). Os dados constam do relatório “Vendas, emprego e salários das grandes empresas”, elaborado pela Agência Estatal de Administración Tributaria, em Espanha mais conhecida por Agência Tributaria. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre / conteúdo em espanhol).

Tech Crunch

Microsoft dá 500 milhões para construção de habitação acessível

A Microsoft vai dar 500 milhões de dólares para construir habitações a preços acessíveis em Seattle, nos Estados Unidos. Isto seis meses depois da cidade em causa ter deixado cair um imposto que seria aplicado às maiores empresas e cuja verba recolhida seria usada para resolver os problemas registados no mercado imobiliário da região. Na altura, a proposta acabou por ser recusada, porque a Amazon argumentou que tal medida iria desincentivar a construção de novos edifícios. Leia a notícia completa no Tech Crunch (acesso livre / conteúdo em inglês).