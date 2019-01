As ações da dona da SIVA, responsável pela comercialização em Portugal dos carros Volkswagen, Audi, entre outros, estão a disparar quase 9% na bolsa de Lisboa, isto depois da notícia sobre o acordo com os quatro bancos credores para uma reestruturação da dívida do grupo SAG, o que vai viabilizar a venda da distribuidora de automóveis de João Pereira Coutinho à Porsche Salzburg.

Os títulos da SAG Gest valorizam 8,89% para os 5,88 cêntimos, com mais de 18 mil papéis negociados, um volume de liquidez inferior à média diária de cerca de 55 mil ações trocadas nos últimos 12 meses.

O Jornal Económico adianta esta sexta-feira que BCP, Caixa Geral de Depósitos, BPI e Novo Banco, os quatro bancos credores de três entidades controladas por João Pereira Coutinho (SGC, SAG Gest e a própria SIVA), chegaram a um acordo de princípio com a Porsche Salzburgo, que implica a reestruturação da dívida com um haircut. Com isto, a venda da SIVA à maior distribuidora de automóveis na Europa, detida a 100% pela Volkswagen, deverá ficar concluída ainda durante o primeiro trimestre deste ano. Pereira Coutinho não vai receber qualquer verba pela venda.

Será a Porsche Salzburg a assumir a dívida bancária da empresa que, de acordo com o último relatório e contas da SAG Gest, atingia quase 150 milhões de euros. Além da SIVA, aquela entidade vai ficar também com a concessionária Soauto.