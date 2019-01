Atividade económica abranda em novembro

O indicador de atividade económica diminuiu em novembro do ano passado, depois de ter aumentado no mês anterior. Este abrandamento está a sentir-se tanto na indústria e na construção como nos serviços, segundo os dados publicados, esta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados constam do mais recente relatório da Síntese de Conjuntura Económica, que mostra que a maioria dos indicadores, à exceção do investimento, desacelerou na reta final do ano passado.

“Em Portugal, o indicador de atividade económica, disponível até novembro, e o indicador de clima económico, disponível até dezembro, diminuíram. O indicador quantitativo do consumo privado desacelerou em novembro, refletindo um contributo negativo da componente de consumo duradouro e um contributo positivo menos expressivo do consumo não duradouro”, pode ler-se na nota do INE.

O relatório dá conta de “um abrandamento nominal da atividade económica tanto na indústria como nos serviços e, em termos reais, na construção, tendo o índice de produção industrial registado uma diminuição menos intensa que no mês anterior”.

O Governo já admitiu que o ciclo económico pode estar a entrar numa nova fase do ciclo económico, resultado do abrandamento da economia mundial. Contudo, o ministro da Economia também já disse que “é cedo” para o Governo atualizar as previsões de crescimento para a economia portuguesa para este ano. No Orçamento do Estado para 2019, está prevista uma subida de 2,2% do PIB em 2019.

Também as exportações de bens recuaram no mês de novembro, em 1%, o que se explica pelo “contributo negativo das exportações de material de transporte e do contributo positivo menos acentuado de bens intermédios”.

Em sentido contrário, o indicador de formação bruta de capital fixo, equivalente ao investimento, “acelerou em novembro, devido ao contributo positivo mais intenso das componentes material de transporte e máquinas e equipamentos”.