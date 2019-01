O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai financiar a Sonae MC, detentora das insígnias Continente, Continente Bom dia, Modelo Continente, em 55 milhões de euros. O objetivo é tornar as lojas de retalho alimentar mais eficientes em termos energéticos, promovendo simultaneamente a utilização de energias renováveis.

“O BEI assinou um empréstimo de 55 milhões de euros com a Sonae MC para financiar os investimentos da empresa destinados a reduzir o impacto ambiental do seu negócio de retalho alimentar”, lê-se numa nota da Comissão Europeia. O investimento global por parte da empresa portuguesa será de 110 milhões, entre julho de 2018 e o mesmo mês de 2022.

O empréstimo do BEI contribuirá para a renovação dos sistemas técnicos das lojas através da introdução de equipamentos energéticos mais eficientes, novas tecnologias de produção de eletricidade e gestão de resíduos.

Ainda na mesma nota é referido que financiamento deverá apoiar a criação de 1.200 empregos durante a fase de implementação.

“Este projeto é um bom exemplo das nossas prioridades em Portugal: investir na inovação para apoiar as ações climáticas e promover a coesão, o emprego e o crescimento económico”, refere Emma Navarro, a vice-presidente do BEI, depois de assinatura do empréstimo.

Poupança de 10% na fatura da luz

“Este investimento financeiro representa um contributo importante para a concretização da política de sustentabilidade proativa da Sonae MC, refletindo as nossas preocupações numa área que constitui um pilar estratégico dos nossos negócios”, diz o diretor financeiro da Sonae MC, Rui Almeida.

Rui Almeida salienta que o projeto é fortemente baseado na inovação e que ” irá consolidar a posição de liderança da Sonae MC na frente ecológica, aumentando a nossa contribuição para uma pegada ambiental global sustentável, no caminho para uma economia descarbonizada e sem desperdício”.

A modernização das lojas de retalho alimentar da Sonae MC vai permitir a redução do consumo de eletricidade em 10% através da instalações de tecnologias mais eficientes de monitorização e gestão de equipamentos e energia.