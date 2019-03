Más notícias para quem tem carro a gasolina. O preço deste combustível deve aumentar três cêntimos a partir de segunda-feira, para novos máximos de mais de quatro meses. No gasóleo não deverá ocorrer qualquer alteração, com o preço a manter-se na fasquia mais baixa das últimas cinco semanas.

A subida de três cêntimos na gasolina, deverá assim colocar o preço do litro em torno dos 1,516 euros a partir da próxima segunda-feira, de acordo com os dados oficiais da Direção-Geral de Energia. Trata-se assim da oitava semana consecutiva de aumentos deste combustível que fixará o preço do litro no valor mais elevado desde a segunda semana de novembro.

Já no que respeita ao gasóleo, o combustível mais utilizado pelos portugueses, não é esperada qualquer mexida de preços. O litro deverá continuar a rondar os 1,39 euros. Ou seja, manter-se no nível mais baixo desde a semana iniciada a 25 de fevereiro.

Os preços dos combustíveis são atualizados semanalmente, à segunda-feira. Refletem o comportamento da cotação do petróleo e dos derivados petrolíferos nos mercados internacionais, bem como a cotação do euro, uma vez que as matérias-primas são transacionadas em dólares. Os valores são apenas indicativos, pois a evolução real nas gasolineiras pode variar.

(Notícia atualizada às 11h16)