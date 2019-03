O Produto Interno Bruto (PIB) espanhol cresceu 2,6% em 2018, mais uma décima do que o avançado inicialmente pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).

No entanto, o INE reviu em baixa para 0,6% a taxa de crescimento da economia espanhola no quarto trimestre de 2018, menos uma décima do que o valor divulgado em 31 de janeiro.

O crescimento económico anual deve-se basicamente à contribuição de 2,9 pontos percentuais da procura nacional, similar à do ano anterior e à calculada previamente, enquanto a da procura externa retirou três décimas, menos uma décima do que o valor avançado pelo INE há dois meses e depois de em 2017 ter contribuído com uma décima.

Concretamente, as exportações passaram de um crescimento de 5,2% em 2017 para 2,3% em 2018, enquanto as importações passaram de 5,6% para 3,5%. Também em comparação com 2017, o consumo das famílias caiu uma décima para 2,3% e os gastos das administrações públicas avançaram duas décimas para 2,1%, enquanto o investimento subiu cinco décimas para 5,3%.

Com um PIB para o conjunto do ano de 1.208.248 milhões de euros (que traduz um aumento de 3,6% a preços correntes), a economia acumula cinco anos de recuperação, apesar de perder fôlego pelo terceiro ano consecutivo. Em 2014 o PIB avançou 1,4% (o primeiro crescimento depois da crise), em 2015 subiu 3,6%, em 2016 aumentou 3,2%, em 2017 cresceu 3% e no ano seguinte 2,6%.