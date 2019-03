José Galamba de Oliveira foi reeleito presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) para um novo mandato de três anos, divulgou a entidade.

A eleição decorreu na assembleia-geral realizada esta manhã, na sede da APS, em Lisboa, tendo ido a votos uma única lista.

“Neste novo mandato, a direção da APS pretende prosseguir o trabalho que tem vindo a desenvolver com o objetivo de aumentar a visibilidade e notoriedade do setor em Portugal, reforçar a sua credibilidade e evidenciar a importância que o seguro tem, tanto na vida das pessoas e das empresas, como na sociedade e na economia em geral”, refere no comunicado.

Além disso, tem também como objetivo “intensificar as ações de educação financeira e, numa época marcada pelo digital, apostar numa maior proximidade com os cidadãos, tornando o seguro um serviço mais acessível e melhor compreendido pelo público”, de acordo com a mesma fonte.

A APS elegeu igualmente os membros da mesa da assembleia-geral, que passa a ser presidida pela Una Seguros de Vida, do Conselho de Direção e do Conselho Fiscal, presidido pela Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais.

O Conselho de Direção contará, além do presidente, com representantes da Fidelidade Companhia de Seguros, Ageas Portugal Companhia de Seguros, Seguradoras Unidas, Zurich Insurance plc – Sucursal em Portugal, Lusitania Companhia de Seguros, Mapfre Seguros Gerais, MetLife Europe Limited – Sucursal em Portugal; Generali Companhia de Seguros; GNB – Companhia de Seguros de Vida e Santander Totta Seguros – Companhia de Seguros de Vida.

A APS diz representar mais de 99% das empresas de seguros que operam em Portugal.