Aquilo que começou como várias parcerias do seu escritório para eventos e palestras veio a transformar-se num projeto com vida própria. Primeiro, sob o nome de BPO Trainning. Agora, pelo nome de b.law, esta é hoje uma plataforma que pretende fazer chegar aos não juristas e às empresas um pouco mais de direito, através de vários cursos e de formação jurídica. “Esta atividade formativa tornou-se de tal modo intensa a partir de 2006/2007 que fomos obrigados a constituir uma sociedade comercial completamente autónoma do escritório de advogados para a desenvolver”, explica Teresa Boino, fundadora deste projeto e da Boino & Associados, à Advocatus.