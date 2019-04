Lisboa em alta. Setor energético puxa pelo PSI-20

Mais um dia, mais uma sessão de ganhos na bolsa nacional. O PSI-20 avança pela sexta sessão consecutiva, acompanhando a tendência positiva das principais praças europeias, beneficiando da valorização da generalidade das cotadas. O setor da energia dá força ao índice.

O PSI-20 ganha 0,15% para os 5.266,18 pontos. Na Europa, a tendência é igualmente positiva, com os índices a apresentarem ganhos entre os 0,1% e os 0,4%, no caso do mercado espanhol. Perante o otimismo em torno do fim da guerra comercial entre EUA e China, o Stoxx 600, índice de referência do Velho Continente, soma 0,05%.

Em Lisboa, a generalidade das cotada estão em alta, com os títulos do setor papeleiro a liderarem as subidas, nomeadamente a Navigator que soma 0,67%. Mas o “motor” da subida da bolsa são as empresas energéticas, nomeadamente a Galp Energia e a EDP, com ganhos de 0,24% e 0,26%, respetivamente.

A EDP sobe depois de incluída na assembleia geral de acionistas o ponto pedido pelo fundo Elliott, que pode “matar” a OPA da China Three Gorges. A Galp Energia, por seu lado, sobe depois de colocar em produção um novo projeto em Angola, isto numa altura em que o petróleo avança para perto dos 70 dólares em Londres.

Também a puxar pela bolsa está o BCP. O banco liderado por Miguel Maya ganha 0,17% para 23,32 cêntimos, isto depois de ter visto a Moody’s elevar o seu rating que, contudo, continua a ser considerado “lixo”.