Mais de meio milhão de contribuintes já entregaram o IRS

E ao segundo dia, são já 500 mil os contribuintes que entregaram a declaração de IRS referente aos rendimentos de 2018. Uma afluência superior à do ano anterior, apesar de os contribuintes terem três meses para cumprir com esta obrigação fiscal e de o Executivo já ter garantido que não é necessária uma ‘corrida’ para garantir o reembolso mais rápido.

Às 18 horas do segundo dia tinham sido entregues 596.026 declarações, segundo os dados avançados pelo Ministério das Finanças ao ECO. Um aumento de 183 mil face ao ano anterior.

O arranque do período de entrega do IRS ficou marcado por um número elevado de acessos, o que provocou algumas falhas no acesso ao Portal das Finanças. Apesar disso, 385.455 contribuintes conseguiram entregar as declarações de rendimentos no primeiro dia.

De acordo com os dados das Finanças, das 569.026 declarações entregues 291.113 foram através do IRS automático, ou seja, 51,15% do total. Este ano, 3,2 milhões de agregados portugueses estão potencialmente abrangidos pelo IRS automático, o que resulta do alargamento dessa possibilidade aos subscritores de Planos Poupança Reforma (PPR) e aos contribuintes que fizeram donativos.

De acordo com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a expectativa do Governo é a de que este ano os reembolsos sejam pagos no prazo de 11 dias, para o IRS automático, e de 16 dias, para as restantes declarações. Entregar a declaração logo na primeira semana não garante a aceleração desse processo, já que só na segunda semana se atinge essa “velocidade cruzeiro”.

“É normal que o sistema esteja a funcionar melhor e na sua plenitude a partir da segunda ou da terceira semana e é a partir dessa altura, apesar de termos mais acessos, que o sistema está a responder mais rápido e os reembolsos são mais rápidos, o que faz com que o prazo médio desça”, sublinhou António Mendonça Mendes, em declarações à TSF, esta segunda-feira.