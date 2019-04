Mars é a melhor empresa para trabalhar em Portugal

A Mars foi considerada a melhor empresa para trabalhar em Portugal pelo Instituto Great Place to Work, que para além de ter atribuído à empresa o primeiro lugar do ranking geral, distinguiu-a também com o prémio máximo na categoria “Igualdade de género”.

Em comunicado de imprensa, a Mars – que agrega as unidades de negócio Mars Iberia e Royal Canin – explica que “para esta dupla distinção muito contribui o forte compromisso da empresa com a igualdade de género, a promoção do melhor equilíbrio entre a vida de cada colaborador e o seu trabalho e, num plano mais geral, com a sustentabilidade, através do cumprimento das linhas internacionais do plano ‘Sustainable in a Generation’, cujo objetivo é guiar a Mars na concretização de objetivos sustentáveis nas áreas ambiental, social e de negócio”.

Pedro Alvarez, market head da Mars Iberia para Portugal, destaca que “esta distinção, inédita em Portugal, deve-se à essência de cada um dos nossos colaboradores e é fruto da dedicação que demonstram. Somos líderes graças a eles que, dia após dia trabalham e colaboram para atingir os melhores resultados, seja em termos de negócio, seja nos projetos de cariz social aos quais se entregam ativamente”.

Por sua vez, François Regis Ponçon, diretor-geral da Royal Canin Iberia, acrescenta que “é com orgulho que fazemos parte desta equipa portuguesa da Mars que tem a capacidade de juntar 87 talentosos e empenhados colaboradores em tornos dos cinco princípios que para nós são essenciais: Qualidade, Mutualidade, Responsabilidade, Eficiência e Liberdade”.