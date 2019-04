Adecco e Cais estabelecem parceria para combater desemprego

A Adecco Portugal, empresa especializada em recursos humanos, acaba de anunciar uma colaboração e parceria com a Cais, uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos que visa contribuir para o melhoramento global das condições de vida de pessoas social e economicamente vulneráveis.

Mediante esta parceria, a Adecco vai desenvolver um plano de integração ativa no mercado de trabalho de várias pessoas, de faixas etárias variadas, que estão em situação de desemprego. A Cais tinha, em 2017, a seu cargo cerca de 592 utentes e respetivos agregados.

De acordo com Joana Vilela, responsável pelo programa de capacitação e empregabilidade da Cais, “promover parcerias com empresas, como a Adecco, que faz parte de um grupo internacional de recursos humanos e outsourcing, ajuda-nos a gerar ofertas de emprego, dando assim oportunidade a pessoas socialmente vulneráveis de se aproximarem ou regressarem ao mercado de trabalho, ajudando-as a recuperar a autoestima e o seu lugar de direito na sociedade”.

Carla Rebelo, CEO da Adecco Portugal, explica que é com bastante entusiasmo que se associam a este “projeto que já tem tantas décadas e que tem feito um trabalho notável, junto de adultos e, acima de tudo, de jovens”, acrescentado que, “assim, damos mais um passo, no sentido de combatermos, de algum modo, as ineficiências do mercado laboral em Portugal, uma das bandeiras da Adecco, e esperamos concluir este primeiro ano de parceria com muitas vagas preenchidas e integrações nas empresas”.

De referir, ainda, que estes utentes Cais são parte de um projeto de integração no mercado laboral que poderá vir a incluir formação especializada por equipas Adecco, nas áreas de atuação das empresas integradoras.