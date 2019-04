5 coisas que vão marcar o dia

Mais uma audição da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização do banco público e mais uma edição do Relatório de Implementação da Política Monetária. O dia fica também marcado pelos dados sobre a evolução das taxas de juro dos depósitos e novos empréstimos, bem como pela divulgação dos capítulos analíticos do World Economic Outlook (WEO). Termina a 4.ª Conferência de Ministros do Emprego e Trabalho da União para o Mediterrâneo.

Eduardo Paz Ferreira vai ao Parlamento

Eduardo Paz Ferreira vai esta quarta-feira à Assembleia da República. O antigo presidente da Comissão de Auditoria do banco público vai responder às questões dos deputados da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco. A audição tem início às 15h00. Os trabalhos desta comissão começaram no final do mês de março. A EY — consultora que fez uma auditoria à Caixa Geral de Depósito no período entre 2000-2015 — foi a primeira a ser ouvida, tendo sido seguida por Carlos Costa e Vítor Constâncio, bem como Oliveira Rego (responsável da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas).

Banco de Portugal publica Relatório de Implementação da Política Monetária

O Banco de Portugal publica, esta quarta-feira, mais uma edição do Relatório de Implementação da Política Monetária. Em julho do ano passado, uma nota deste tipo revelou que a instituição liderada por Carlos Costa tinha ido mais de mil vezes ao mercado em 2017 para adquirir títulos de dívida pública, no âmbito do programa de compras de ativos do Banco Central Europeu. No total, o Banco de Portugal comprou 4,8 milhões de euros em dívida pública lusa.

Como evoluíram os juros do créditos e dos depósitos?

O Banco Central Europeu divulga, esta quarta-feira, os dados sobre as taxas de juro média aplicadas aos novos empréstimos e depósitos, relativos ao segundo mês do ano. Estes dados deverão confirmar a tendência decrescente nos juros exigidos aos clientes bancários, mas também a quebra da remuneração dos depósitos. No mês anterior, a taxa de juro média dos depósitos das famílias atingiu um novo mínimo histórico, 0,14%.

FMI divulga capítulos analíticos do World Economic Outlook

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga, esta quarta-feira, os capítulos analíticos do World Economic Outlook. Em causa estão as secções relativas ao comércio e às tarifas, ao investimento em mercados emergentes e o crescimento da concentração do poder das maiores empresas. Na terça-feira, Christine Lagarde já avançou que o FMI vai rever em baixa as previsões do crescimento mundial para 2019 e 2020, mas recusou adiantar o novo número. Fica ainda por saber se o fundo irá aproximar as suas previsões das da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que, em março, reviu em baixa o crescimento mundial apontando para 3,3% em 2019 e 3,1% em 2020.

Ministros do Trabalho do Mediterrâneo reunidos

Termina esta quarta-feira a Conferência de Ministros do Emprego e do Trabalho da União para o Mediterrâneo, cujo mote foi “Empregos, competências e oportunidades para todos”. A convite da Comissão Europeia, Portugal acolheu este encontro da organização que conta com 43 Estados-membros, com o objetivo de promover o debate e a troca de experiências sobre o mercado de trabalho. Esta é a quarta edição desta conferência, tendo as últimas três acontecido em 2008 (em Marraquexe), 2010 (em Bruxelas) e em 2016 (na Jordânia). O arranque da reunião contou com a intervenção do primeiro-ministro, estando agora agendada uma intervenção do Presidente da República para encerrar a discussão.