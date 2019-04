O Governo aprovou, esta quinta-feira, o descongelamento de 70% do tempo necessário para a progressão num módulo padrão das carreiras especiais da Função Pública, estabelecendo uma relação de “equidade” com as carreiras gerais, que recuperaram os sete anos congelados, que equivalem a 70% dos 10 anos necessários para progredir nesse regime.

De acordo com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, tendo em conta que o ritmo de progressão varia entre as carreiras, o racional em causa terá uma tradução prática diversa, estando em causa a recuperação de um “número distinto de anos, meses e dias”.

Abrangidos por este diploma que “mitiga os efeitos do congelamento” estão seis carreiras da Administração Interna, Justiça e Defesa: Os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público, a carreira judicial, a carreira dos serviços do Ministério Público, os militares das Forças Armadas e os militares da GNR.

No âmbito desta meia dúzia de carreiras, estão ainda 24 categorias e 43 postos, cujos módulo de tempo padrão variam entre si: Dos dois anos, por exemplo, de um tenente-geral aos cinco anos de um juiz desembargador. Em cada um dos casos, apenas 70% é contado com esta medida. O mesmo racional já tinha sido aplicado aos professores, tendo sido aprovada a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias dos quatro anos do módulo padrão desta carreira, ou seja, 70%.

De acordo com o Governo, este diploma terá um impacto orçamental “seguramente assinalável”, custando vários milhões ao cofre do Estado.

Quanto tempo vão recuperar os militares das Forças Armadas?