O ano arrancou com um aumento nas insolvências, mas também com mais empresas criadas. As insolvências subiram 5,1% face ao mesmo período do ano anterior, resultado que se deveu à conclusão de vários processos. Já a criação de novas empresas cresceu quase 18% em relação ao primeiro trimestre de 2018.

O primeiro trimestre do ano trouxe mais de 15 mil novas empresas, de acordo com a Iberinform. Em março, a criação de empresas caiu quase 3%, mas a descida foi compensada pelos meses de janeiro e fevereiro, quando se verificou um crescimento de 26% e 29,7%, respetivamente. Assim, as empresas criadas nos primeiros três meses do ano subiram 17,7% face ao período homólogo.

Em março nasceram quase 5 mil empresas em Lisboa, e mais de 2.800 no Porto. Nos transportes mais do que duplicaram as novas empresas. Os setores das construções e obras públicas, e da agricultura, caça e pesca também se mostraram apelativos para os empresários iniciantes.

Já as empresas insolventes chegaram às 1.530 no primeiro trimestre. Os setores das telecomunicações, transportes e indústria transformadora foram aqueles que registaram o maior aumento no número de insolvências, comparativamente com o ano anterior. Por outro lado, em áreas como a Indústria Extrativa e a Eletricidade, Gás e Água, as insolvências caíram.