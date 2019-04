Não são só os famosos que recebem Óscares, os projetos imobiliários também. Nesta 21.ª edição dos Óscares do Imobiliário, que decorreu esta quinta-feira, a estrela da noite foi o novo campus da Nova SBE de Carcavelos, que levou para casa os prémios de empreendimento do ano e melhor equipamento coletivo. Ainda entre os premiados, destaque para o Hotel Vila Galé Collection Braga, vencedor do Prémio Reabilitação Urbana.

São os prémios mais antigos do setor e foram entregues no Hotel Vila Galé Cascais pelo Magazine Imobiliário. Os nomeados estavam espalhados pelo país e, de acordo com a organização, superaram todas as expectativas, “o que demonstra o panorama positivo do mercado imobiliário em Portugal”. Distribuíram-se por quatro categorias — escritórios, habitação, equipamentos coletivos e turismo –, mas houve ainda outros quatro prémios.

Os vencedores estes Óscares do Imobiliário foram decididos por um júri composto por especialistas do setor: Paulo Silva, head of country da Savills, Almeida Guerra, administrador da Rockbuilding, Eduardo Abreu, partner da Neoturis, Juan Antequera, diretor-geral de imobiliário do Vilamoura World, o engenheiro Fernando Santos e os arquitetos João Paciência e Regino Cruz.

Escritórios: Edifício Fontes Pereira de Melo (FMP) 41

As obras arrancaram em maio do ano passado e, cerca de um ano depois, foi eleito o melhor edifício de escritórios do país. A torre de 17 andares, localizada entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Avenida 5 de outubro, começou a ser promovida pela gestora de fundos ECS Capital e está prestes a passar para as mãos do novo proprietário. Os novos inquilinos já têm as malas prontas — KPMG e PLMJ. Avaliado em em cerca de 120 milhões de euros, este é já considerado um dos negócios do ano no setor imobiliário.

Nesta categoria, os finalistas eram: Edifício 818 (Ramalde), FPM41 (Lisboa), Sede Cooperativa Vigent Group (Trofa) e Urbo Business Center (Matosinhos).

Habitação: Sottomayor Residências

É um dos maiores empreendimentos da capital, com um total de 97 apartamentos para alojamento turístico, de tipologias T0 a T5. Com jardins, piscina, estacionamento subterrâneo e três lojas, o Sottomayor Residências está localizado na zona do Marquês de Pombal e foi desenvolvido pela Coportgest – Companhia Portuguesa de Gestão e Desenvolvimento Imobiliário. Resultado de um investimento de 60 milhões de euros, ainda não estavam todos os apartamentos concluídos e 60% já tinham dono.

Nesta categoria, os finalistas eram: Barcelos Residence (Barcelos), Belas Clube de Campo/Lisbon Green Valley (Belas, Sintra), Conde 35 (Lisboa), Cordoeiros 30 (Lisboa), Douradores 168 (Lisboa), Mouzinho da Silveira 21 (Lisboa), Ouro Grand (Lisboa), Sottomayor Residências (Lisboa), Edifício Alferes Malheiro (Porto) e Villa Nature (Vilamoura).

Equipamentos Coletivos: Novo Campus da Nova SBE de Carcavelos (Prémio de Melhor empreendimento do ano)

As obras arrancaram em maio de 2017 e, dois anos depois, foi considerado o melhor empreendimento do ano. O novo campus da Nova SBE de Carcavelos contempla uma área de dez mil metros quadrados e mais de 30 espaços de ensino. Um projeto avaliado em 50 milhões de euros que contou com capital de vários investidores privados e, em parte, de uma campanha de fundraising.

Nesta categoria, os finalistas eram: Capela de Nossa Senhora de Fátima (Idanha-a-Nova), o Centro de Acolhimento Temporário – Polo Cáritas Ponta Delgada (S. Miguel, Açores), o Centro de Artes de Águeda, o Imaginarius – Centro de Criação de Arte e Espaço Público, o Campus de Carcavelos da Nova School of Business & Economics e a Embaixada do Egipto (Lisboa).

Turismo: Maison Albar Hotels Le Monumental Palace

Na Invicta, o Maison Albar Hotels Le Monumental Palace venceu na categoria de turismo. A unidade hoteleira de cinco estrelas, pertencente à cadeia Maison Albar Hotels, nasceu da transformação do café antigo mais famoso do Porto desde 1930, o Café Monumental.

Nesta categoria, os finalistas eram: A Brasileira – Porto Pestana Hotel, Azoris Angra Garden Hotel (Angra do Heroísmo, Terceira), Hotel Vila Galé Collection Braga, Hotel Vila Galé Sintra Conference & Revival e Monumental Palace Hotel (Porto).

Prémio Reabilitação Urbana: Hotel Vila Galé Collection Braga

Nasceu da reabilitação do antigo hospital de São Marcos, pelas mãos da cadeia hoteleira Vila Galé, e é um imóvel de interesse público, datado de 1508. Localizado em Braga, abriu portas no verão de 2016 e conta com 123 quartos, dos quais 15 são suítes. Os hóspedes dispõem ainda de uma adega onde podem fazer provas de vinho, dois restaurantes, piscinas exteriores e um spa. Foi o vencedor do Prémio Reabilitação Urbana.