5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o INE publica os dados relativos aos custos de construção da habitação nova, isto numa altura em que o mercado imobiliário continua em alta, arranca a VI Semana de Reabilitação Urbana de Lisboa. Ainda esta segunda-feira, nos mercados, os juros da dívida reagem ao rating da DBRS, enquanto a Repsol apresenta os resultados referentes ao ano passado.

Juros da dívida reagem ao rating da DBRS

Esta segunda-feira é dia de os juros da dívida reagirem à avaliação de rating pela DBRS a Portugal. Na sexta-feira, a agência de notação financeira melhorou a perspetiva do país para “positiva”, do anterior nível “estável”. Apesar de a notação financeira ter ficado inalterada em BBB (no segundo degrau do nível de investimento de qualidade), a DBRS sinalizou que a quebra no défice e na dívida poderão levar a melhorias nos próximos meses.

INE publica Índice de Custos de Construção da Habitação Nova

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta segunda-feira o Índice de Custos de Construção da Habitação Nova relativos a fevereiro, um indicador relevante, numa altura em que os preços do setor imobiliário continuam em alta. De acordo com os últimos dados, referentes a janeiro, os custos de construção de habitação nova aumentaram 2% face ao mesmo mês do ano passado.

Combustíveis ficam mais caros

Para os portugueses que utilizam automóvel, a semana começa com os preços dos combustíveis a subir. A gasolina é o que mais tem subido e, depois do aumento de três cêntimos da semana passada, vai avançar mais 1,5 cêntimos, ficando em 1,519 euros por litro. Já o gasóleo deverá aumentar entre 0,5 e um cêntimo por litro, ficando entre os 1,419 euros e os 1,469 euros.

Repsol apresenta resultados de 2018

Hoje é dia de a Repsol prestar contas ao mercado sobre o ano passado. Em 2017, a multinacional espanhola viu os lucros aumentarem 22% para 2.121 milhões de euros, devido à flexibilidade e capacidade de adaptação aos preços mais baixos do crude e do gás. Em comunicado enviado na altura à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, a empresa referiu que os resultados alcançados tinham sido os mais elevados dos últimos seis anos.

Abertura da VI Semana de Reabilitação Urbana de Lisboa

Arranca esta segunda-feira a VI Semana de Reabilitação Urbana de Lisboa, cuja sessão de abertura decorrerá durante a tarde no Pátio da Galé. A marcar presença nesta conferência inicial estarão, entre outros, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, a deputada do Grupo Parlamentar do PS, Helena Roseta, o presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) e a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho.