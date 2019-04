Petróleo acelera. Está acima dos 70 dólares em Londres

O preço do petróleo continua a ganhar terreno nos mercados internacionais, estando a negociar acima da fasquia dos 70 dólares por barril em Londres, um máximo desde meados de novembro. A puxar pela cotação da matéria-prima está a perspetiva de manutenção dos cortes na produção da matéria-prima da OPEP e da Rússia.

O Brent, transacionado em Londres, está a valorizar pela terceira sessão consecutiva, registando uma subida intradiária de 0,33% esta segunda-feira, levando o valor do barril a cotar nos 70,56 dólares. Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate, segue a tendência, avançando 0,52% para cotar nos 63,41 dólares por barril.

A puxar pelos preços está o corte na produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), numa altura em que aumenta a expectativa para saber o que fará o cartel na reunião de maio.

O cartel conhecido por OPEP+, que junta um conjunto de aliados encabeçado pela Rússia, comprometeu-se a cortar o abastecimento de matéria-prima em cerca de 1,2 milhões de barris diários ao longo deste ano. O ministro do petróleo da Arábia Saudita acredita que o mercado está a caminhar para um equilíbrio, mas diz que “ainda é preciso reduzir a oferta”.

Segundo a Reuters, a oferta da OPEP atingiu mínimos de quatro anos em março. As estimativas apontam para uma produção de 30,1 milhões de barris em 2019, menos 1,8 milhões de barris do que no ano anterior.