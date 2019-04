O EuroBic fechou as contas de 2018 com um resultado líquido de 42,5 milhões de euros, valor que compara com os 25 milhões obtidos no ano anterior. Para este forte crescimento em muito contribuiu a realização de mais-valias com a carteira de investimentos, que trouxe um ganho de 15,4 milhões de euros líquidos para a instituição liderada por Fernando Teixeira dos Santos.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, o EuroBic salienta que ao longo do ano passado conseguiu reduzir o cost-to-income de 66,5% para 65,7%, com a “melhoria sustentada da rentabilidade core em cerca de 4,9%” a contribuir para este ganho de eficiência.” Segundo a instituição, o rácio de fundos próprios (Common Equity Tier 1) estava em 13,1% no final de 2018 — 13,4% depois da incorporação do lucro –, o que compara com 12,9% em 2017.

“O ativo total do banco ascendeu a 7,5 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, o que representa um aumento de 428 milhões de euros face ao ano anterior (+6,0%), financiado essencialmente pelo aumento dos recursos de clientes em cerca de 410 milhões de euros (+7,7%)”, detalha ainda o EuroBic sobre os resultados agora apresentados.

O EuroBic destaca ainda que em 2018 a carteira de crédito habitação cresceu mais de 30%, com o banco a conseguir “uma quota da produção anual” neste segmento de crédito “superior à sua quota natural”. Já o crédito concedido a PME “cresceu mais de 10% (cerca de 190 milhões de euros)”.

EuroBic reembolsou obrigações do BPN

De acordo com o comunicado sobre as contas de 2018, o EuroBic revela ainda que procedeu no ano passado ao reembolso de obrigações perpétuas no valor de 94,5 milhões de euros que tinham sido emitidas pelo antigo Banco Português de Negócios, numa amortização antecipada voluntária.

“De salientar, o reembolso das obrigações perpétuas no valor de 94,5 milhões de euros, colocadas no mercado obrigacionista em 2008 pelo ex-BPN. Esta amortização antecipada foi efetuada voluntariamente, sem qualquer perda para os clientes, honrando assim o EuroBic todos os compromissos herdados.”