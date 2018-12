EuroBIC contesta decisão do BdP sobre o BES em tribunal

O atual banco EuroBIC pôs o Banco de Portugal em tribunal pela decisão de retransmitir a dívida sénior do Novo Banco para o Banco Espírito Santo (BES), em 2015, avança esta sexta-feira o Jornal de Negócios (acesso pago). A instituição financeira liderada por Fernando Teixeira dos Santos alega ter perdido 16 milhões de euros, naquele ano, devido à decisão.

“O Banco BIC Português SA ‘EuroBic’ faz parte de um grupo de investidores institucionais que impugnou o ato administrativo do Banco de Portugal de 29 de dezembro de 2015, de retransmitir cinco emissões de obrigações de dívida sénior, originalmente emitidas pelo BES e transmitidas para o Novo Banco por via da medida de resolução de agosto de 2014”, afirmou fonte oficial do banco presidido pelo ex-ministro das Finanças, em declarações ao Jornal de Negócios.

O banco — cuja marca comercial mudou de BIC para EuroBIC devido às parecenças com o BIG — esteve entre os investidores penalizados pela decisão de retransmissão da dívida para o BES “mau”, que serviu para limpar quase dois mil milhões de euros de responsabilidades do Novo Banco.

O jornal explica que esta perda levou à constituição de imparidades de 16 milhões de euros nas contas de 2015 do EuroBIC. O banco espera ainda recuperar uma parte do montante perdido na liquidação do BES “mau”, mas também receber uma compensação vinda do Fundo de Resolução, de acordo com o Negócios.

O Fundo de Resolução irá compensar os credores mais penalizados na resolução de 3 de agosto de 2014, sendo que a avaliação da consultora Deloitte concluiu que os credores comuns têm de recuperar 31,7% do investimento inicial.

O EuroBIC não é único a contestar esta decisão. Nas últimas duas semanas, tanto grandes fundos internacionais (incluindo o fundo soberano do Koweit e o fundo de pensões da tecnológica IBM), como pequenos investidores — representados pela Associação de Obrigacionistas Sénior Particulares do Novo Banco (AOSPNB) — anunciaram pretender levar o Estado português a tribunal.