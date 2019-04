A GuestReady, empresa de gestão de Alojamento Local (AL) em plataformas online, comprou a concorrente BnbLord que passa, assim, a integrar o GuestReady Group. A empresa torna-se assim a líder europeia na gestão de alojamento local, anunciou a empresa em comunicado, gerindo mais de duas mil propriedades através da oferta de de serviços para proprietários, agentes e hóspedes.

“Desde o início que nos temos concentrado muito na excelência operacional e no desenvolvimento de tecnológica que nos permite automatizar processos complementares. Deste modo podemos administrar o nosso amplo portfólio de propriedades com eficiência, graças a uma sofisticada plataforma tecnológica que construímos internamente nos últimos anos. E sem complexidade adicional podemos crescer o nosso portfólio a vários níveis nos próximos anos”, diz Alexander Limpert, cofundador e CEO do GuestReady Group, sobre a tecnologia como chave do crescimento da empresa.

Com sede na Suíça, o GuestReady Group integra agora no seu portefólio mais de 2.000 propriedades, através das suas marcas GuestReady, BnbLord, Oporto City Flats e Easy Rental Services. A empresa presta serviços que incluem tudo o que é necessário para transformar uma casa vazia num próspero negócio de alojamento local. Além desse serviço “chave na mão”, a empresa começou, no início do ano, a oferecer serviços business-to-business (B2B) para promotores e agentes imobiliários.

Desde a fundação, no verão de 2016, que a GuestReady tem vindo a comprar empresas concorrentes. A BnbLord, fundada em 2015 e com grande presença em França e em Portugal, é a terceira e a maior aquisição da empresa suíça até ao momento. Em 2018, a BnbLord gerou mais de 10 milhões de euros para os seus clientes.

Com a aquisição, a equipa da BnbLord passa a integrar o GuestReady Group e todos os postos de trabalho serão mantidos. “Temos sido concorrentes amigáveis da GuestReady nos últimos dois anos e agora estamos entusiasmados por unirmos forças. Esta indústria está a amadurecer rapidamente e estamos felizes por integrar o líder tecnológico deste mercado. Com a nossa experiência partilhada podemos acelerar ainda mais o nosso crescimento”, afirma Léo Bonnet, cofundador e CEO da Bnblord.