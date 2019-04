Não espere pela próxima semana para atestar o depósito do seu automóvel. Os combustíveis vão ficar mais caros a partir de meia-noite da próxima segunda-feira. No caso da gasolina, vai ser a décima semana de subida dos preços para o valor mais elevado desde novembro.

Fonte do setor adiantou ao ECO que o litro de gasolina vai encarecer 1,5 cêntimos. Confirmando-se este cenário, será a décima semana de subidas, atirando o preço para os 1,541 euros, o valor mais elevado desde 5 de novembro, de acordo com os dados oficiais da Direção Geral de Energia.

O preço do diesel, o combustível mais usado pelos portugueses, também vai aumentar na próxima semana. O aumento será de 1 cêntimos por litro, o que vai levar o preço do gasóleo para os 1,384 euros, segundo as estatísticas oficiais. Será a segunda semana de subidas.

(Notícia em atualização)