O número de turistas internacionais a visitar e a pernoitar no país subiu 5,6%, em fevereiro, totalizando 746 mil pessoas, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Contudo, tanto estes como os hóspedes nacionais ficaram menos noites, o que vem comprovar uma desaceleração no turismo. Ainda assim, as receitas obtidas com o setor aumentaram para os 172 milhões de euros.

Foram 1,365 milhões de pessoas que ficaram hospedadas nos alojamentos turísticos do país em fevereiro, um número que aumentou 2,9%, impulsionado pela subida do número de turistas internacionais, enquanto os hóspedes nacionais caíram 0,1% para 618 mil pessoas. Apesar deste aumento generalizado, o número de dormidas caiu 1% para 3,3 milhões, quando, em janeiro, tinha subido.

Em média, os hóspedes passaram menos noites nas unidades turísticas (2,42 noites), com este indicador a observar uma queda de 3,8% face a janeiro, impulsionada, sobretudo, pelos estrangeiros, que pernoitaram, em média, três noites, menos 5,5% do que em janeiro.

“É de salientar que os resultados estão condicionados pelo efeito base, dado que em 2018 o Carnaval ocorreu em fevereiro, enquanto em 2019 estas festividades decorreram em março“, alerta o INE.

Norte-americanos disparam. Suíços afundam

Os britânicos são os turistas que mais procuram Portugal, com um peso de 18,4% nas dormidas de não residentes em fevereiro. Olhando para os dados do INE, estes hóspedes subiram 2,1% em fevereiro e 3,2% nos dois primeiros meses do ano. Atrás estão os alemães, com um peso de 13,1%, e os espanhóis, que representaram 8,8% do total, mas caíram 4,5% no mês em questão.

Em termos de crescimento, foram os hóspedes norte-americanos que se destacaram ao disparar 32,2% em fevereiro, seguidos dos irlandeses (20,9%) e os chineses (14,5%). Contrariamente, os suíços afundaram 18,7%, à frente dos belgas (16,5%) e dos alemães (11,8%).

Entre os municípios preferidos pelos hóspedes em fevereiro destacam-se Lisboa, com um peso de 24,6% e um total de 810 mil dormidas. Segue-se o Funchal com 363 mil, Albufeira com 283 mil, Porto com 230 mil e Loulé com 122 mil.

Receitas sobem para 172 milhões de euros

As receitas obtidas com o setor hoteleiro subiram 4,4% para os 172 milhões de euros, enquanto aquelas obtidas com os aposentos cresceram 2,8% para os 119,8 milhões de euros, afirma o INE.

Analisando região a região em fevereiro, a Região Autónoma dos Açores foi a que mais se destacou ao registar um crescimento de 15,2% nos proveitos totais e de 10,2% nos de aposento. A zona norte do país também merece destaque ao observar um subida de 10% nos proveitos totais e de 8,3% nos de aposento.

Em termos de preços, cada hóspede pagou, em média, 27,3 euros por quarto a nível nacional. Mas, analisando a zona de Lisboa, esse valor subiu para 45,2 euros. Destaque ainda para a Região Autónoma da Madeira, onde os preços subiram 7,4% para 36,9 euros.

