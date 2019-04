Hoje nas notícias: Notre Dame, professores e transportes

O incêndio de grandes dimensões que destruiu parte da Catedral de Notre Dame, em Paris, faz capa em jornais de todo o mundo e Portugal não é exceção. Na imprensa nacional é ainda dado destaque à discussão das carreiras dos professores que volta esta terça-feira ao Parlamento, mas também aos mais de 31 milhões de euros exigidos ao Estado em processos por atrasos na justiça. Destaque ainda para um pacote de ajuda de meio milhão de euros para apoiar o transporte a pedido e para o vaivém diplomático entre Lisboa e Luanda.

Incêndio destrói parte da Catedral de Notre Dame, em Paris

Um incêndio de grandes dimensões destruiu este segunda-feira uma parte da Catedral de Notre Dame, em Paris. O fogo deflagrou por volta das seis da tarde, tendo consumido dois terços do topo do edifício e causando ferimentos graves a um bombeiro. Esta terça-feira, o tema está a ser manchete em vários jornais de todo o mundo, associado a uma perda patrimonial de grande importância na Europa, que afetou o símbolo da arquitetura gótica. O Presidente francês já anunciou obras de reconstrução. Leia a notícia completa no Observador (acesso condicionado).

Governo apoia transportes a pedido com meio milhão de euros

O executivo de António Costa lançou um pacote de apoio ao setor dos transportes composto por três linhas de financiamento. Quase metade do total de 1,15 milhões de euros disponibilizados destinam-se ao transporte flexível a pedido nas zonas de baixa densidade populacional, avança o Jornal de Negócios (acesso pago), nesta terça-feira. As três linhas de financiamento, provenientes do Fundo para o Serviço Público de Transportes, apoiam os projetos com 75% do valor a fundo perdido.

Esquerda e direita querem reconhecer já mil dias de serviço aos professores

As propostas sobre a recuperação das carreiras dos professores vão ser discutidas esta terça-feira, mas devem baixar à especialidade. Apesar de se afastarem na fixação de um calendário para o reconhecimento dos nove anos de serviço, o PCP, Bloco de Esquerda (BE), PSD e CDS coincidem numa proposta concreta: o reconhecimento dos primeiros dois anos, nove meses e 18 dias deve ser imediato, com efeitos retroativos a janeiro. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Exigidos 31 milhões de euros ao Estado por atrasos na Justiça

No último trimestre do ano passado, estavam pendentes nos tribunais administrativos de primeira e segunda instância 169 processos contra o Estado por atrasos na Justiça, cujo valor global ascende a cerca de 31 milhões de euros, dá conta o Público (acesso condicionado), nesta terça-feira, com base em dados facultados pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF). Este organismo recomendou em maio de 2017 que fossem consideradas prioritárias este tipo de ações.

Lisboa e Luanda num vaivém diplomático nunca visto

O vaivém entre Lisboa e Luanda é constante por parte de membros dos governos e as administrações públicas de Portugal e Angola. Depois das visitas quase coladas de António Costa, João Lourenço e Marcelo Rebelo de Sousa — nas quais foram assinados 35 documentos de cooperação — já estiveram em Portugal dois ministros angolanos e nesta terça-feira chega a Angola a ministra da Justiça portuguesa, Francisca Van Dunem, explica o Público (acesso condicionado). Vários diplomatas consultados pelo jornal dizem que a nova dinâmica colocou o relacionamento bilateral “noutro nível”.