Acionistas da Compta aprovam saída de bolsa da empresa

Os acionistas da Compta aprovaram esta quarta-feira, em assembleia-geral, a saída da empresa de bolsa, anunciou ao mercado a empresa de equipamentos e serviços de informática.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Compta refere que “foram aprovadas as propostas” sobre “a perda da qualidade de sociedade aberta” e de “atribuir ao Conselho de Administração mandato para praticar os atos e satisfazer as formalidades que se mostrem necessários à concretização, em termos válidos e plenamente eficazes, da deliberação” da saída de bolsa.

As ações da Compta valiam 0,13 euros no final da sessão desta quarta-feira. A Compta está cotada no índice Euronext Lisboa Geral (PSI Geral).