A crise no abastecimento de combustível em Portugal também está a causar problemas aos CTT CTT 0,29% . O setor postal precisa de combustível para transportar os objetos, desde as encomendas às cartas, pelo que a empresa liderada por Francisco de Lacerda está a limitar o “uso de algumas viaturas”.

“Fruto da greve em curso os CTT estão esta quarta-feira a registar alguns constrangimentos na operação em Portugal Continental, nomeadamente devido à limitação do uso de algumas viaturas”, indica a empresa ao ECO. “Na atividade internacional e Regiões Autónomas existem constrangimentos operacionais fruto do cancelamento de voos e restrições de carga”, acrescenta a mesma fonte.

A empresa garante que se antecipou ao problema, tendo tomado “todas as medidas” ao seu alcance para “maximizar o número de dias em autonomia nas várias unidades operacionais por todo o país”. “Os CTT estão a monitorizar a situação, procurando minimizar o impacto nos clientes e na qualidade do serviço”, conclui.

Os correios tornam-se, assim, a mais recente empresa a admitir a eventualidade de vir a registar um impacto da greve dos trabalhadores que transportam matérias perigosas nas suas operações. A greve levou a que esgotassem as reservas numa parte significante das bombas de gasolina e gasóleo no país, com o problema a estender-se ainda ao setor da aviação e a outros.

Atualmente, o sindicato responsável pela greve e a ANTRAM estão reunidos no Ministério do Trabalho, enquanto tentam negociar uma solução para o problema.