O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) já fez saber que postos de combustível serão reabastecidos nas próximas horas também no norte do país. De acordo com o Expresso e a SIC Notícias, os camiões-cisterna já estão a caminho das bombas selecionadas. Os postos lisboetas escolhidos já eram conhecidos.

Os postos de abastecimentos que serão reabastecidos são:

O posto de Valongo;

Os postos de Condeixa I e Condeixa II;

O posto de Arganil;

O posto de Braga Orfaos;

Os postos da Albergaria I e II;

O posto de Braga F Nova;

O posto de Carvalhos;

O posto de Coimbra Santa Clara;

O posto de São João da Pesqueira;

O posto de Penafiel;

O posto de Porto São João;

O posto do Gerês;

O posto da Maia;

O posto de Santa Comba Dão;

Os postos de Alceptro Vila da Aves e Alaceptro Póvoa de Lanhoso;

O postos de Alcapetro Meixomil;

Os postos de Alcapetro Ovar e Alcapetro Oliveira de Azemeis;

O postos de Alcapetro Tranbase de Paços de Ferreira;

Os postos da AS Francos e da AS Universidade Católica;

Os postos da Galp Arcozelo e AS Gaia Norte;

O posto de Socovira Porto e TF Gest Porto;

Os postos de Santa Fé Galp Gaia e Galp Espinho;

O posto de AS Rechousa;

O posto da Galp em Oliveira de Azemeis;

O posto de AS Gaia e Galp Avintes;

O posto de Galp Santa Maria da Feira;

Os postos de AS Viseu e Petrocentro Viseu;

O posto de Galp São Pedro do Sul;

O posto Alcapetro Canelas e Arrifana;

Os postos da Galp em Fafe, Basto e Ribeira da Pena;

Os postos da Galp em Famalicão, Viatodos e Ronfe;

Os postos da Galp em Esposende, Ponde de Lima e Arcos de Valdevez;

Os postos da Galp na Vizela e Covas;

O posto da Galp em Socovira Matosinhos;

O posto da Galp em Braga;

O posto da Galp na Trofa;

O posto da Galp em Penafiel;

Foi às 00h00 de segunda-feira que arrancou a greve dos motoristas de matérias perigosas, que se deverá estender por tempo indeterminado. Entretanto e perante a violação dos serviços mínimos, o Executivo avançou com uma requisição civil e convocou os sindicatos para reuniões.

Esta tarde, os motoristas voltam a reunir-se com o Governo, que já está mesmo a ser pressionado pelo Presidente da República para encontrar um acordo entre trabalhadores e patrões. Enquanto esse acordo não é conseguido, os sindicatos já fizeram saber que postos de combustível vão ser reabastecidos em Lisboa e no Porto, no âmbito dos serviços mínimos definidos pelo Executivo.