O Novo Banco está a tentar recuperar créditos em dívida e, por isso, colocou perto de 91 mil ações nos tribunais, adianta o Jornal de Negócios (acesso pago). Os devedores são, na maioria, empresas e, dessas, um terço está em insolvência ou quase.

São, no total, 90.700 ações executivas em tribunal para tentar recuperar estas dívidas. Contam-se 24 mil reclamações de crédito junto de empresas em insolvência e, relativamente àquelas que estão em Processo Especial de Revitalização (PER) — através do qual os devedores negoceiam a dívida com os respetivos credores — são 2.700. Ou seja, 30% desses processos estão a ser movidos contra empresas financeiramente frágeis.

Restam ainda 44 mil ações executivas diretas, como por exemplo penhoras, e outras 20 mil reclamações não tipificadas.

Estes processos são apenas uma parte dos esforços que o Novo Banco está a fazer para se tornar num banco rentável. António Ramalho está ainda a apostar na venda de carteiras de ativos tóxicos, que incluem empréstimos em incumprimento e imóveis.

De acordo com a Bloomberg, citada pelo Negócios, a instituição bancária está à procura de compradores para dois portefólios de crédito malparado, cujo montante total supera os 3,5 mil milhões de euros.