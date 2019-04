Wall Street em queda. Saúde tira ânimo

Wall Street viveu uma sessão negativa. A forte queda do setor da saúde pesou no comportamento dos índices, sendo que a queda só não foi mais acentuada por causa do bom desempenho das tecnológicas.

O Dow Jones encerrou com uma queda de 0,01%, para 26.449,54 pontos, enquanto o Standard & Poor’s 500 recuou 0,23% para fechar a negociação nos 2.900,45 pontos.

Os problemas no setor da saúde pesaram nos índice nova-iorquinos, apesar das boas notícias do crescimento da economia chinesa e os resultados sólidos de empresas norte-americanas importantes. A UnitedHealth esteve entre os títulos mais penalizados.

A impedir uma queda mais acentuada estiveram as tecnológicas. Depois de ter encerrado o litígio com a Apple, a Qualcomm disparou, registando uma subida de mais de 10%. A Apple e a Intel também valorizaram.

Perante estes desempenhos, o Nasdaq, que brilhou no arranque da sessão, apesar de não resistir à pressão vendedora, acabou por apresentar uma desvalorização bem mais ligeira. Perdeu 0,05%, para 7.996,08 pontos.