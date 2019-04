5 coisas que vão marcar o dia

Os condutores de matérias perigosas continuam a greve que está afetar especialmente o fornecimento de combustível em quase todo o país, a bolsa negoceia pela última vez antes de quatro dias de pausa. A OPEP termina a sua reunião de dois dias e irá tomar uma decisão sobre a produção, e nos Estados Unidos a Casa Branca vai divulgar finalmente o resultado da investigação de mais de dois anos à campanha de Donald Trump e à sua alegada coordenação com o Kremlin para influenciar as eleições presidenciais que deram a vitória a Trump.

Prossegue a greve dos condutores de matérias perigosas

O Governo já reuniu duas vezes para tentar mediar a disputa entre os representantes dos trabalhadores e as empresas, mas para já a greve continua. Perante o caos provocado pela falta de abastecimento dos postos — registaram-se filas intermináveis, transportes públicos a anunciarem redução da oferta, e os serviços fundamentais como hospitais e aeroportos a serem servidos com a proteção das forças de segurança — o Executivo avançou com a criação de uma rede de 310 postos de abastecimento prioritários. A lista pode ser consultada aqui.

Maiores produtores de petróleo reavaliam cortes

Termina esta quinta-feira a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que irá determinar a estratégia para o mercado petróleo nos próximos meses. Neste segundo dia, aos membros do cartel juntam-se outros países produtores, incluindo a Rússia, que também alinham no plano de cortes de produção em curso desde o início de 2018. Este programa será reavaliado e, segundo a agência Reuters, os países poderão decidir libertar um pouco a produção se a oferta por parte da Venezuela e do Irão caírem já que estender os cortes poderá começar a sufocar o mercado.

Casa Branca divulga relatório da investigação às ligações da campanha de Donald Trump à Rússia

Será uma versão com muitas frases ocultadas, mas depois de dois anos de investigação, o relatório com mais de 400 páginas é um dos eventos mais aguardados na política norte-americana. Para já, sabe-se apenas que o procurador disse não haver provas de conluio entre a campanha de Donald Trump e o Kremlin para influenciar as eleições norte-americanas, mas o procurador especial não tomou qualquer decisão sobre se Donald Trump deveria ou não ser acusado de obstrução à justiça.

Última sessão em bolsa antes das férias

A bolsa de Lisboa, tal como vários outro índices acionistas na Europa, vai fazer uma pausa para as férias da Páscoa. Esta é a última sessão, antes de quatro dias sem negociações. O PSI-20 regressa apenas na terça-feira. A nível global, os mercados financeiros preparam-se para uma pausa ainda maior, com destaque para a bolsa japonesa. Uma série de feriados seguidos vai fechar os índices acionistas no Japão por seis sessões consecutivas, a pausa mais longa desde a segunda guerra mundial.

Navigator dá o pontapé de saída na época de pagamento de dividendos

A Navigator é a primeira empresa a pagar dividendos. As ações negoceiam esta quinta-feira já sem direito à remuneração acionista com base nos lucros obtidos no ano passado. A Navigator pagará um dividendo de 28 cêntimos no dia 24, mas como a bolsa estará fechada quatros dias sem negociação devido ao fim de semana de Páscoa, entra em ex-dividendo mais cedo.