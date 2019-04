O Governo declarou três dias de luto nacional, na sequência de um acidente com um autocarro na Madeira na quarta-feira, que provocou 29 vítimas mortais. Os líderes europeus também já manifestaram pesar pela tragédia.

“O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto que declara os dias 18, 19 e 20 de abril como dias de luto nacional, como forma de expressão de pesar e de solidariedade de toda a população nacional para com as vítimas, e suas famílias, do trágico acidente com um autocarro de turismo, na Região Autónoma da Madeira, que provocou a perda irreparável de vidas humanas”, pode ler-se na nota do Conselho de Ministros enviada às redações.

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira. Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses. Dos 27 feridos deste acidente, nove já tiveram alta hospitalar. As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas alemãs.

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou “tristeza e choque” na sequência do acidente. Em comunicado, exprimiu “sincera solidariedade com todas as famílias que perderam os seus entes queridos” na tragédia e disse esperar que os feridos e os seus familiares recuperem dos traumas físicos e psicológicos.

A chefe do Governo alemão agradeceu ainda às equipas de emergência portuguesas “que estão a trabalhar em circunstâncias difíceis no local do acidente”.

Já na quarta-feira, poucas horas após o acidente, o porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, lamentou as “notícias terríveis” da Madeira e manifestou “uma dor profunda por todos aqueles que perderam a vida na queda do autocarro”.

Juncker e Costa manifestam solidariedade. Marcelo adia viagem à Madeira

Também o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, manifestou “profunda tristeza” pelo “trágico acidente”. “Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do trágico acidente de autocarro ocorrido na Madeira, que tirou a vida a 29 cidadãos europeus da Alemanha e deixou muitos outros feridos”, afirma Jean-Claude Juncker numa publicação feita na rede social Twitter.

“Os nossos pensamentos estão com todas as vítimas, as suas famílias e amigos”, adianta o líder do executivo comunitário. Esta foi a primeira reação de um líder europeu ao acidente. O Parlamento Europeu realizou um minuto de silêncio pelas vítimas do acidente na Madeira, esta quinta-feira às 12h, antes da última sessão de votações da legislatura.

“Estamos muito comovidos pelo acidente horrível que aconteceu na ilha da Madeira”, que vitimou pelo menos 29 pessoas, disse o vice-presidente do PE, em comunicado. Rainer Wieland enviou os pêsames às famílias das vítimas e agradecendo a assistência prestada pelos serviços madeirenses.

O Executivo liderado por António Costa também reagiu ao acidente. O ministro José António Vieira da Silva afirmou que “o Governo expressa pesar e desgosto pelo trágico acidente” que fez mais de duas dezenas de vitimas, acrescentando que expressa “aos familiares das vítimas e ao povo madeirense a solidariedade”

O próprio primeiro-ministro usou o Twitter para manifestar “profundo pesar”. O Presidente da República — que anunciou que iria viajar até à Madeira, mas acabou por adiar para que os meios aéreos pudessem ser usados para o transporte de vítimas — manifestou a”solidariedade num momento trágico” para as famílias.

Autocarro foi retirado e polícia está a fazer perícias no local

O autocarro do acidente foi retirado às 06h desta quinta-feira, estando agora o local a ser alvo de perícias policiais, disse à Lusa o presidente da Câmara de Santa Cruz. De acordo com Filipe Sousa, “o autocarro foi retirado do local perto das 06h e agora [às 11h] estão a ser desenvolvidas perícias no local pela PSP”.

A casa atingida pelo veículo tinha um habitante, que passou a noite em casa de familiares, estando agora a autarquia a acionar uma linha social, porque “a casa não tem condições de habitabilidade”.

“É uma casa antiga, em pedra, e tem de ser feita uma vistoria cuidadosa, sendo que esta situação só pode ser verificada pelo município depois de autorização das autoridades policiais e da própria companhia de seguros”, disse.

O autarca afirmou ainda que os serviços municipais vão criar barreiras de segurança ao longo da estrada onde se deu o acidente e “criar um sentido ascendente na estrada para, precisamente, garantir a segurança e permitir também a circulação de pessoas”. O Ministério Público já ordenou a abertura de um inquérito para apurar as causas deste acidente.

Em relação às restantes vítimas, nove dos 27 feridos do acidente já tiveram alta, permanecendo ainda no Hospital Dr. Nélio Mendonça, até às 09h desta quinta-feira, 18 doentes. Destes, oito estão no serviço de ortopedia, quatro na unidade de cuidados intensivos polivalentes, um nos cuidados intermédios e os restantes em observação na urgência.

Cinco feridos foram submetidos a intervenções cirúrgicas, dois de nacionalidade portuguesa e três estrangeiros. Dos 28 feridos admitidos no hospital na quarta-feira, um – uma mulher estrangeira – morreu durante a noite nos cuidados intensivos, elevando para 29 o número de vítimas mortais do acidente.

A presidente do Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde da Madeira, Tomásia Alves, disse, na conferência de imprensa, que a medicina legal foi já reforçada e que as primeiras identificações deverão acontecer no sábado.

(Notícia atualizada às 12h10)