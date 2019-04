As bolsas norte-americanas fecharam a negociação de quinta-feira em terreno positivo, num dia que fica sobretudo marcado pela estreia da Pinterest nos mercados, tendo valorizado 28,42%.

O Dow Jones fechou a ganhar 0,42%, para 26.559,54 pontos, o S&P valorizou 0,16%, para 2.905,03 e o Nasdaq terminou com uma ligeira subida de 0,03%, encerrando nos 7.998.45 pontos.

As bolsas entraram assim na pausa da Páscoa em terreno positivo, preparando-se para uma longa semana de negociação, já que entre 22 e 26 de abril mais de 150 empresas do S&P 500 apresentarão resultados trimestrais, naquela que será a semana mais movimentada de divulgação de contas do ano.

O principal destaque da negociação desta quinta-feira foi a Pinterest, que depois de ter levantado perto de 1,4 mil milhões de dólares pela colocação de ações a 19 dólares por título, viveu o seu primeiro dia de negociação. Registou uma valorização de 28,42%, para 24,4 dólares, o que representa um ganho de 5,4 dólares por ação.