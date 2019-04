Estado já controla 33% da operadora SIRESP

O Estado já é dono de 33% do SIRESP, empresa da qual a Altice é a principal acionista e que gere a polémica rede de comunicações de emergência. A participação, anteriormente detida pela Galilei, passou para a esfera pública no final do ano passado e permite ao Governo a nomeação do presidente da companhia e de três administradores executivos.

Apesar de já ser acionista do SIRESP, ainda não existem dados sobre o que mudou na empresa e o Estado ainda não publicou qualquer nomeação para o comité executivo da companhia. A notícia foi avançada pelo Público (acesso pago) este sábado.

O jornal salienta que este não foi um negócio de fácil concretização e cita fonte oficial do gabinete do ministro Mário Centeno, que confirmou que “a participação de 33% do capital social da operadora SIRESP já se encontra na esfera do Estado desde o ano passado, através da Parvalorem”. Neste momento, está “a ser ultimado o procedimento da transferência dessa participação para a Direção-Geral do Tesouro e Finanças”, refere a mesma fonte.

O negócio acontece mais de um ano depois de o Governo, através do ministro Eduardo Cabrita, ter prometido que o Estado iria controlar a empresa gestora da rede de comunicações de emergência, através de uma posição maioritária de 54%. Pouco depois, a Altice antecipou-se e comprou a participação da Esegur e da Datacomp, passando a controlar a companhia.

A rede SIRESP provocou polémica devido às sucessivas falhas que registou durante o grave incêndio que afetou a região de Pedrógão Grande em 2017.