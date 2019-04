O petróleo negoceia a subir, em máximos de seis meses. O aumento dos preços da matéria-prima tanto em Nova Iorque como em Londres prende-se com os novos cortes na produção decididos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e pelo anúncio dos EUA de novas sanções petrolíferas ao Irão.

O brent negociado em Londres avança 2,56% para 73,81 dólares por barril, valor que não tocava desde 31 de outubro. Já o crude WTI de Nova Iorque sobe 2,33% para 65,49 dólares, em máximos do mesmo dia.

O preço do petróleo reage, assim, em forte alta à notícia do Washington Post de que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, irá anunciar, a 2 de maio, que o Departamento do Tesouro irá cortar as isenções às sanções petrolíferas ao Irão. O embargo à exportação de petróleo iraniano deixou de fora oito países, mas esta isenção estará prestes a chegar ao fim.

Além das sanções, a OPEP e os restantes parceiros no acordo de cortes de produção — com o objetivo de equilibrar o mercado petrolífero e diminuir o excedente — reforçaram o pacto no final da semana passada. Já nos EUA, que estão fora deste acordo, as energéticas viram uma redução dos número de plataformas de extração reduzir-se para 825 com duas unidades não operacionais.

A conjugação de fatores está a fazer subir os preços esta segunda-feira, num dia em que o mercado petrolífero é dos principais focos já que a maior parte das bolsas continuam fechadas devido à Páscoa.