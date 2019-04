Os 17 partidos e coligações que irão a votos no dia 26 de maio vão gastar quase cinco milhões de euros este ano nas suas campanhas para as eleições europeias, avança o jornal Público (acesso condicionado), citando dados da Entidades de Contas e Financiamentos Políticos. O PS é quem gasta mais, prevendo investir 1,25 milhões de euros na campanha que se inicia, 25% do valor total que os partidos preveem gastar.

São mais 500 mil euros que deverão ser gastos na campanha deste ano em comparação com aquilo que aconteceu em 2014. O PS é o único partido que deve gastar mais do que um milhão de euros na campanha deste ano. O orçamento dos socialistas é superior em 360 mil euros ao do PSD, o segundo partido com mais gastos previstos.

A CDU, que em 2014 foi a par do PS o único partido com um orçamento superior a um milhão de euros, deverá ser mais contida nos gastos este ano, prevendo gastar 850 mil euros.

O Basta!, o movimento que junta o partido Chega criado por André Ventura, o Partido Popular Monárquico e o Partido Pró-vida, vai pela primeira vez a eleições e tem um orçamento conjunto de 500 mil euros, valor superior ao do CDS-PP e do Aliança, outro estreante em atos eleitorais.

Já o Bloco de Esquerda prevê gastar mais quase 40 mil euros do que o orçamento para as eleições europeias de 2014, onde conseguiu eleger apenas Marisa Matias.