5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa está de partida para a China onde irá encontrar-se com o homólogo chinês, numa viagem que dura até ao dia 1 de maio. Por cá, o Governo revela a execução orçamental relativa a março, enquanto a Jerónimo Martins revela as contas do primeiro trimestre. Será ainda possível conhecer a evolução da avaliação bancária das casas em março, enquanto no Parlamento será discutido o PREVPAP.

Execução orçamental

A Direção-geral do Orçamento deverá divulgar esta sexta-feira nova síntese de execução orçamental, agora relativa à evolução das contas públicas em março, o que permitirá perceber como correram as contas dos contribuintes ao longo do primeiro trimestre do ano. Segundo a última síntese de execução orçamental, as administrações públicas fecharam fevereiro com um saldo orçamental excedentário de 1.301,1 milhões de euros, “refletindo uma melhoria de 1.032,2 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior (268,9 milhões de euros)”, de acordo com a DGO. O saldo primário estava crescer 808 milhões, para 2 817,5 milhões de euros.

JM dá tiro de partida à divulgação de contas trimestrais

O grupo Jerónimo Martins dá esta sexta-feira o tiro de partida à apresentação dos primeiros resultados trimestrais de 2019. A empresa dona do Pingo Doce contabilizou lucros de 85 milhões de euros e vendas de 4,2 mil milhões de euros entre janeiro e março de 2018, devendo revelar os números deste ano ainda antes da abertura do mercado. Depois da Jerónimo Martins, na próxima semana será a vez da Galp, CTT (29 abril), Impresa (2 maio) e REN (3 maio) divulgarem as suas contas do primeiro trimestre.

Como evoluiu a avaliação bancária das casas no primeiro trimestre?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o inquérito à avaliação bancária na habitação relativo a março. Este indicador permite saber qual o valor que os bancos atribuem aos imóveis para efeitos de concessão de crédito naquele mês, nas diferentes regiões do país. De salientar que, em fevereiro, o preço do metro quadrado subiu pelo 23.º mês consecutivo, para se fixar nos 1.239 euros. Um máximo de pelo menos mais de uma década.

PREVPAP discutido na AR

O último plenário desta semana é dedicado ao Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP). A primeira bancada a colocar questões ao Governo sobre esta matéria será a social-democrata, que será seguida pela do PS, BE, CDS-PP, PCP e PEV, ou seja, por ordem decrescente de representatividade dos grupos parlamentares. O PREVPAP arrancou em junho de 2017 com a entrega de requerimentos de mais de 30 mil precários da administração central e do setor empresarial do Estado. Dois anos depois, os processos com parecer favorável já atingiram os 15.679, ou seja, 48,6% do total. Isto de acordo com o presidente da comissão coordenadora do programa.

Marcelo Rebelo de Sousa de viagem pela China

Na próxima sexta-feira, o Presidente da República está de partida para a China numa viagem que durará até ao dia 1 de maio. Marcelo Rebelo de Sousa vai participar na segunda edição do fórum “Faixa e Rota”, iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas, e depois para uma visita de Estado, a convite do seu homólogo. Em Pequim, será recebido pelo primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, e pelo Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, que esteve em Portugal no início de dezembro