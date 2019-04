Os portugueses estão a viajar mais para o estrangeiro, em férias ou lazer, e a recorrer cada vez mais à Internet para fazer marcações de viagens e de percursos, diz o Instituto Nacional de Estatística. O turismo em território nacional também está a aumentar, mas as o turismo no estrangeiro está a ganhar mais força.

No final do ano passado, as viagens dos residentes em Portugal aumentaram 6,3% face ao terceiro trimestre, com as viagens em território nacional a continuarem a ser a maior fatia deste bolo (87,9%).

No entanto, as viagens para o estrangeiro estão a crescer a um ritmo significativamente superior, com uma subida de 30,8% na parte final do ano, representando assim 12,2% dos mais de 5 mil milhões de viagens realizadas nos últimos três meses do ano.

No total de 2018, as viagens para o estrangeiro aumentaram 13,3%, sendo que a maior parte destas são em férias. As viagens para o estrangeiro em trabalho também estão a aumentar.

Os principais destinos escolhidos pelos portugueses são países da União Europeia, como Espanha, França e Reino Unido, mas destes só França só teve um crescimento face a 2017.

Internet é o meio preferido para marcar viagens para o estrangeiro

Os portugueses estão também a usar cada vez mais a Internet para a marcação das suas férias no estrangeiro, mesmo quando marcam as suas férias com percursos predefinidos e com guias.

Segundo o INE, 32,5% das viagens marcadas para territórios dentro do país foram feitas com recurso a marcação prévia. No caso das viagens ao estrangeiro, a percentagem aumenta para 89,8%.

Das viagens para quem fica em Portugal, 20,4% foram marcadas com recurso à Internet, enquanto 62,5% das viagens marcadas para o estrangeiro foram marcadas através da Internet.