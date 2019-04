O representante do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Henriques, anunciou esta segunda-feira, à saída da primeira reunião com a ANTRAM, que a postura da associação na reunião foi “uma afronta que não estamos dispostos a aceitar.” A pedido do governo, porém, o SNMMP acabou por aceitar dar uma semana para a ANTRAM mudar de postura. Se tal não acontecer, “muito provavelmente volta a greve”, anunciou à saída da reunião.

“Desde que terminámos a greve começámos a trabalhar para novo acordo coletivo de trabalho, com mais de 70 artigos. Agora, a ANTRAM chegou à reunião e disse que foi surpreendida com as nossas reivindicações. Não estamos a reivindicar nada a mais do que já tínhamos reivindicado mesmo antes da greve. Dizer-nos que não vinha preparada é uma afronta que não estamos dispostos a aceitar. Concedemos, a pedido do governo, uma semana, e no final desta semana veremos quais as formas de luta que iremos utilizar”, explicou Pedro Henriques. “A greve será a opção muito provavelmente”, assegurou mesmo.

Segundo Pedro Henriques, na próxima reunião, agendada para dia 7 de maio, a ANTRAM deverá “pronunciar-se concretamente sobre dois dos principais temas que temos em cima da mesa: o reconhecimento da categoria profissional de motorista de matérias perigosas e a definição do salário base desta profissão em dois salários mínimos, ficando indexado ao valor do salário mínimo”, detalhou.

As negociações entre o sindicato e a ANTRAM iniciaram-se esta segunda-feira depois de uma greve que afetou a distribuição de combustíveis em todo o país. A 15 de abril, os motoristas de matérias perigosas iniciaram a greve que acabou por obrigar o Governo a decretar requisição civil. A paralisação terminou a 18, tendo ficado definido que as negociações entre o SNMMP e a ANTRAM, com o Governo como mediador, começavam a 29 de abril, prolongando-se até ao final do ano.

Para servir de mediador entre as partes, o governo voltou a recorrer a Guilherme Dray para representar o Estado, advogado que já antes esteve nas negociações com os estivadores, que no final do ano passado pararam o porto de Setúbal.

(Notícia atualizada às 17h25)