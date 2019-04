Com perto de duzentas ofertas comerciais para cada tipo de consumidor — divididos em três tipologias: casal sem filhos, casal com dois filhos, casal com quatro filhos –, e com a diferença entre a fatura mais alta e a fatura mais baixa a variar em 100, 200 ou 400 euros por ano, dependendo do tipo de agregado, toda a ajuda é pouca na altura da escolher um fornecedor de serviços básicos como são a eletricidade e o gás. Principalmente quando as ofertas mais em conta exigem sempre contrapartidas.

É para apoiar as famílias nas suas escolhas que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) publica trimestralmente os “Boletins de Ofertas Comerciais de Eletricidade e Gás Natural”, onde monitoriza a evolução das ofertas comerciais disponíveis no mercado e a evolução dos preços de cada, dividindo as propostas dos fornecedores em “mono” — só luz ou só gás — e “duais” — incluindo os dois serviços — e por diferentes tipologias de consumo. Esta terça-feira foram conhecidos os dados relativos ao primeiro trimestre do ano.

“Os preços e comparações apresentados resultam da componente da fatura anual” relativa ao fornecimento de eletricidade e do gás natural, “sem impostos e taxas, sendo a análise efetuada em preços reais”, atenta a ERSE sobre as comparações efetuadas nos boletins agora divulgados. Na análise efetuada pelo regulador, “não são consideradas as ofertas que incluem serviços adicionais, como por exemplo, serviços de assistência técnica” ou ofertas comerciais com pré-pagamentos.

Apesar de não considerar as ofertas com serviços adicionais, a ERSE tem em consideração várias ofertas comerciais que só estão disponíveis a clientes que também sejam associados de outras entidades, ou de clubes de futebol, que convençam amigos a aderir à mesma empresa ou a assinarem fidelizações de até 24 meses.

Estas são tarifas que, mesmo que vitoriosas no campeonato dos preços, podem não estar disponíveis ou não interessar a todas as famílias, pelo que apresentamos de seguida não só as ofertas mais em conta da oferta global, como as mais baratas que não trazem associadas este tipo de contrapartidas.

Para casal sem filhos

“A oferta comercial mono eletricidade com menor fatura anual é da GoldEnergy (Monoeletrico ACP), com um valor de 329 €/ano”, detalha a ERSE sobre a evolução dos preços no primeiro trimestre do ano para a tipologia de consumidor “casal sem filhos”, que implica um consumo anual de 1 900 kWh e uma potência contratada de 3,45 kVa na luz. Esta fatura fica 94 euros abaixo da oferta mais cara do mercado, mas só está disponível para quem também for sócio da referida associação, tal como acontece na segunda mais barata.

Já a terceira oferta de eletricidade mais barata, da responsabilidade da EDP Comercial, apresenta um custo de 335 euros anuais, mas exige ao cliente que faça de comercial da elétrica, pois só está acessível a quem “recomendar” um novo cliente para a empresa.

É assim necessário descer até à quarta posição das mais baratas para encontrar a oferta mais em conta, sem contrapartidas comerciais. Segundo a ERSE, a oferta da Galp, “Galp Online Eletricidade”, de contagem bi-horária, apresenta um custo de 336 euros anuais, exigindo “apenas” débito direto e faturação eletrónica.

Quanto a ofertas que incluem apenas o fornecimento de gás, a liderança no segmento “casal sem filhos” — sem aquecimento central e com um consumo anual de 138 m3 — já cabe a duas propostas sem contrapartidas comerciais, sendo a mais barata atualmente a “da Energia Simples (Plano Poupa Mais Gás), com um valor de 104 €/ano. O diferencial desta oferta em relação à oferta comercial mono gás mais cara corresponde ao valor de -45 €/ano”, diz a ERSE.

Já do lado das ofertas comerciais duais, a ERSE aponta que a menor fatura anual é também oferecida pela GoldEnergy (Dual ACP), com um valor de 434 euros por ano, mas exigindo na mesma filiação ao ACP. Nestas ofertas duais é preciso então descer até à terceira mais barata para encontrar a primeira sem contrapartidas, também da GoldEnergy: a oferta dual deste comercializador ‘desligada’ do ACP fica por 439 euros anuais, sendo de contagem bi-horária e implicando débito direto e faturação eletrónica.

Para casal com dois filhos

No consumidor de tipo 2, ou seja, “casal com dois filhos”, a ERSE situa as famílias que, na eletricidade, apresentem um consumo anual de 5.000 kWh e uma potência contratada de 6,9 kVA. Em termos de ofertas só com eletricidade, a proposta de menor fatura anual é da EDP Comercial (Eletricidade – Desconto de Amigo), com um valor de 837 euros anuais — 188 euros abaixo da proposta mais cara no mercado.

Mas tal como indica o nome da oferta em causa, esta exige que o cliente faça de comercial da EDP, “recomendando um amigo” para a elétrica, amigo esse que deve celebrar um contrato de energia com a empresa. A segunda oferta mais barata é também outra com que já nos cruzámos: a da GoldEnergy, só disponível para sócios do ACP.

Assim, é na terceira mais barata que se encontra a fatura anual mais em conta sem contrapartidas: a proposta da Endesa, de tarifa simples, com um custo de 842 euros — que compara com os 1 026 euros da proposta mais cara.

Em relação ao gás, esta tipologia implica um consumo anual de 292 m3, numa família com dois filhos e sem aquecimento central. Tal como se verifica na tipologia anterior, a oferta mais em conta para quem procure apenas um fornecedor de gás também não arrasta consigo qualquer contrapartida comercial, sendo também da EnergiaSimples, “com um valor de 196 €/ano”, menos 74 euros que a oferta mais cara.

É também nas ofertas duais existentes para uma família nesta tipologia que encontramos outra proposta que é ao mesmo tempo mais barata e sem contrapartidas comerciais: a “Galp Online Eletricidade & Gás Natural”, de contagem bi-horária, faturação eletrónica e débito direto, com um custo anual de 1 029 euros — 155 euros abaixo da proposta mais cara encontrada pela ERSE.

Para casal com quatro filhos

No consumidor de tipo 3, ou seja, “casal com quatro filhos”, e no caso das ofertas duais, verifica-se o mesmo cenário que na tipologia anterior: “A oferta comercial dual com menor fatura anual é da Galp (Galp Online Eletricidade & Gás Natural – FE+DD), com um valor de 2 159 €/ano. O diferencial desta oferta em relação à oferta comercial dual mais cara é de -375 €/ano (-15%)”, detalha a ERSE. A única diferença é que neste caso a contagem é simples e não bi-horária.

Já do lado das ofertas que incluem apenas eletricidade — para um consumo anual de 10.900 kWh e uma potência contratada de 13,8 kVA — voltamos a encontrar como mais baratas as ofertas com contrapartidas comerciais.

A oferta da EDP Comercial que pede “a recomendação de um amigo” tem um custo de 1.795 euros anuais — menos 418 euros que a oferta mais cara — e a da GoldEnergy disponível para os sócios do ACP fica por 1.820 euros. Para encontrar a oferta mais barata sem contrapartidas, voltamos à terceira posição e à mesma oferta da Galp: A “Online Eletricidade”, com faturação eletrónica e débito direto, de contagem bi-horária, com um preço de 1.825 euros anuais, valor que compara com os 2.214 euros da mais cara.

Quanto às ofertas mono gás, e ao contrário do que acontece nas tipologias anteriores, a liderança já não cabe à Energia Simples, mas sim à Galp, e também sem contrapartidas. A oferta comercial mono gás com menor fatura anual é da Galp (Galp Online Gás Natural – FE+DD), com um valor de 377 €/ano. O diferencial desta oferta em relação à oferta comercial mono gás mais cara é de aproximadamente -112 €/ano (-23%)“, refere o regulador.