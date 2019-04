O negócio da Galp Energia no Brasil penalizou os resultados no primeiro trimestre. A petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva registou um lucro de 103 milhões de euros, o que representa uma quebra de 24% face a igual período do ano passado. Em sentido contrário, as vendas na Europa ajudaram a travar a queda.

A Galp Energia explica que o período entre janeiro e março foi marcado por um aumento dos eventos não recorrentes negativos de 126 milhões de euros, que se explicam essencialmente pelo impacto da unitização do campo de Lula no Brasil. A participação da Galp neste bloco, através da Petrogal Brasil, passou de 10% para 9,2%, com efeitos a partir de 1 de abril de 2019. Em resultado deste processo, a Galp reconheceu um impacto de 98 milhões de euros como evento não recorrente“, explicou em comunicado.

O segmento de refinação e distribuição recuou, mas foi compensado tanto pela exploração e produção de petróleo e gás natural, especialmente no Brasil e em Angola (a produção total de petróleo e gás natural aumentou 8% impulsionada por novas unidades de produção nos dois países), bem como pelas vendas nos hubs europeus.

O EBIDTA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 9% para 494 milhões de euros, dos quais 86% são provenientes da atividade internacional.

