Revista de imprensa internacional

Perante uma intimação por parte dos democratas, Donald Trump decidiu processar o Deutsche Bank e o Capital One para que estes se vejam impedidos de divulgar os seus registos financeiros. O CaixaBank viu os lucros caírem quase 25% no primeiro trimestre do ano. A Uber dá mais um passo para se tornar uma aplicação de mobilidade e adiciona informação relativa aos transportes públicos, para já apenas em Londres. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Financial Times

Trump processa Deutsche Bank e Capital One para impedir divulgação de registos financeiros

O presidente norte-americano, Donald Trump, foi alvo de intimações no Congresso, por parte dos Democratas, para entregar os seus registos financeiros. Em resposta, o líder norte-americano decidiu processar o Deutsche Bank e o Capital One, para os impedir de divulgar a informação relativa a anos de negócios. O processo foi avançado, para além de Trump, por três dos seus filhos, incluindo Ivanka Trump, e por sete das suas empresas.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Cinco Días

Lucros do CaixaBank caem 24,3% no primeiro trimestre

O CaixaBank lucrou 533 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, no que foi uma queda de 24,3% face ao mesmo período do ano anterior. A venda da participação na Repsol e a falta de “impactos extraordinários” terão sido alguns dos fatores que contribuíram para estes resultados, segundo justifica a instituição financeira. O BPI contribuiu com 58 milhões de euros para os resultados do grupo.

Leia a notícia aqui no Cinco Días (acesso livre/conteúdo em espanhol).

The Guardian

Uber adiciona informação dos transportes públicos a app em Londres

Os utilizadores da Uber em Londres vão agora poder comparar percursos em diferentes meios de transporte na aplicação, incluindo transportes públicos. Para além dos carros da Uber, estará disponível a informação relativa a autocarros, metro, comboios, elétricos e serviços fluviais da capital britânica. Com este passo, a Uber caminha na direção do objetivo, já anunciado, de se tornar uma aplicação de transporte, que oferece alternativas ao carro pessoal.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Vodafone encontra falhas de segurança em equipamentos da Huawei

A Vodafone revelou que encontrou vulnerabilidades dos equipamentos fornecidos pela chinesa Huawei à divisão italiana da empresa, entre 2009 e 2011. São “backdoors” no software dos dispositivos, que podem ter dado acesso à rede por cabo da Vodafone em Itália, que fornece Internet a milhares de casas e negócios. Quando a situação foi identificada, a Vodafone pediu à fabricante chinesa para corrigir o problema. A Huawei assegurou que a situação foi tratada na altura.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

BBC

Imperador japonês prepara-se para abdicar do trono

O imperador Akihito é o primeiro monarca japonês a abdicar do lugar em mais de 200 anos. O monarca de 85 anos pediu para deixar o trono por se sentir incapaz de cumprir o dever, devido à sua idade avançada e saúde frágil. Será o seu filho, o príncipe Naruhito, que vai preencher o lugar, dando início a uma nova era no Japão. O papel de imperador é simbólico, sendo que não detém nenhum poder político.

Leia a notícia completa na BBC (acesso livre, conteúdo em inglês).