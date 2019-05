A Caixa Geral de Depósitos, que em 2018 atingiu um lucro de 496 milhões de euros, vai entregar ao acionista Estado um dividendo no valor de 200 milhões de euros. No relatório de contas publicado esta terça-feira no site da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o banco público assegura já ter obtido autorização por parte do Banco de Portugal, BCE e Direção-Geral da Concorrência Europeia.

Na proposta de aplicação de resultados, a CGD destina 200 milhões de euros para dividendos e informa que foi já “obtida a respetiva aprovação por parte das entidades de supervisão competentes, nos termos da legislação europeia e nacional em vigor“.

Uma medida que já tinha sido prevista pelo Governo no relatório que acompanha a proposta de Orçamento de Estado, com o Executivo a antecipar a entrega de dividendos por parte da CGD em 2019. Depois disso, ainda em outubro, Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças, disse em entrevista ao Jornal Económico, que o Estado esperava encaixar cerca de 200 milhões de euros em dividendos já este ano.

O banco público não entregava dividendos ao acionista desde 2010. Oficialmente a distribuição de dividendos foi suspensa a partir de janeiro de 2013, na sequência do processo de recapitalização da CGD.