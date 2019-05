Julian Assange condenado a 50 semanas de prisão em Londres

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, conheceu a sentença esta quarta-feira, no tribunal de Londres. Assange foi condenado 50 semanas de prisão — quase um ano — por violar a medida de coação que lhe foi aplicada em 2012, avança o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês). Na altura, o fundador do WikiLeaks não se apresentou em tribunal como devia.

A sentença foi ouvida no tribunal superior de Southwark, no Reino Unido, depois de Assange ter estado durante sete anos refugiado na embaixada equatorial na capital inglesa, que lhe ofereceu asilo a fim de evitar a extradição para a Suécia. Recorde-se que o australiano tinha sido detido no passado dia 11 de abril, ao sair da embaixada.

Em tribunal, a defesa de Assange alegou que a fuga à Justiça foi feita, essencialmente, “por medo” de uma possível extradição da Suécia para os Estados Unidos e que o jornalista assumiu a culpa e mostrou-se arrependido. A defesa do australiano argumentou, ainda, que o fundador do WikiLeaks passou sete anos na embaixada sem condições básicas.

Ainda assim, Julian Assange foi considerado culpado e vai, agora, para a prisão de Belmarsh, em Londres, onde deverá ficar a cumprir a pena de quase um ano.

(Notícia atualizada às 12h35)