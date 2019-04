Julian Assange, fundador do WikiLeaks, foi detido em Londres

Julian Assange foi detido esta quinta-feira em Londres. O fundador do site WikiLeaks estava asilado politicamente na embaixada do Equador na capital do Reino Unido. A informação foi avançada pelas autoridades, em comunicado.

A polícia britânica foi convidada a entrar na embaixada pelo próprio embaixador, depois de o Governo equatoriano ter rescindido o estatuto de asilo político de Assange, que tinha sido atribuído em 2012. Esse estatuto permitiu ao fundador do WikiLeaks evitar a detenção durante os últimos sete anos.

Segundo a polícia metropolitana, Julian Assange foi “levado sob custódia para o posto central da polícia de Londres, onde vai permanecer, até ser apresentado ao Tribunal de Magistrados de Westminster com a maior brevidade possível”.

Numa publicação no Twitter, o site WikiLeaks também confirma a detenção do fundador e garante que Julian Assange não saiu pelo próprio pé da embaixada. “O embaixador do Equador convidou a polícia britânica a entrar na embaixada e ele foi imediatamente detido”, lê-se numa das mensagens.

Também no Twitter, a agência Ruptly, da cadeia russa RT, divulgou o vídeo do momento da detenção. Assange terá gritado “o Reino Unido deve resistir” instantes antes de ser forçado a entrar na carrinha celular.

O caso remonta a meados de 2010, altura em que Julian Assange foi acusado de conduta sexual imprópria por duas mulheres, delitos alegadamente cometidos durante uma viagem a Estocolmo. Na sequência de uma investigação por parte das autoridades suecas, foi emitido um mandato de captura europeu.

No início de dezembro de 2010, Assange foi detido em Londres e esteve dez dias numa prisão no Reino Unido. Foi depois colocado em prisão domiciliária, onde permaneceu durante 550 dias.

Durante esse período, Assange pediu asilo político à República do Equador, com receio de que, se fosse extraditado para a Suécia, acabaria também por ser extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações de espionagem, devido às informações confidenciais que foram publicadas no site WikiLeaks. O pedido foi aceite em 2012 e, desde então, Assange vivia refugiado na embaixada equatoriana na capital do Reino Unido.

Em maio de 2017, as autoridades suecas deixaram cair o processo por alegadas violações. Mas ainda pendia sob Assange um mandato de detenção por parte da Justiça britânica, devido ao facto de o fundador do WikiLeaks não se ter entregado às autoridades em 2012. É ao abrigo deste mandato que Assange foi detido esta quinta-feira.

(Notícia atualizada às 11h33 com mais informações)