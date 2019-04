Marcas debatem o futuro do retalho ibérico no Porto

Entre 11 e 13 de abril, a Alfândega do Porto recebe a primeira edição do Iberia Retail Show, três dias de discussão sobre o futuro do retalho. O evento, que resulta de uma parceria com a Câmara Municipal do Porto, junta vários nomes internacionais do setor e algumas das principais marcas de serviços e tecnologia.

Para Bruno Moreira, fundador do evento e CEO da Modal Creativity, agência que assume a organização do Iberia Retail Show, o objetivo é “trazer à cidade do Porto um encontro com alcance ibérico, onde as melhores marcas debatem como se destacar no segmento loja, seja física ou digital. Ao mesmo tempo, players de maior ou menor dimensão podem aproveitar uma oportunidade única para recolher insights para o seu negócio. Quer do ponto de vista do conhecimento, com conferências de grande potencial, quer soluções técnicas e criativas para os seus espaços, com a [área de] exposição”.

Para o programa do primeiro dia, está prometida uma viagem ao futuro dos hipermercados, com Valter Freitas da Sonae MC, às lojas do futuro, com Pedro Barbosa da Play Growth, enquanto Filipa Fernandes da Expansion Labs antecipa os centros comerciais que estão a chegar.

Mas o comércio tradicional também tem expressão nos anos vindouros. A pensar nisso, e com base no relatório da Consultora Worx que afirma que o comércio de rua “continuará a ditar as suas regras em 2019”, Ricardo Valente, vereador da câmara municipal do Porto no pelouro da Economia, Turismo e Comércio, Rui Marques, diretor geral da Associação Comercial de Braga e Teresa Macedo Dias, consultora e autora do livro “Franchisar o seu Negócio”, vão debater “O Futuro do Comércio de Rua”.

O Iberia Retail Show dedica, aliás, um dia inteiro ao tema “Comércio de rua, que futuro?”. Vai falar-se de mercado de luxo, de turismo de compras, de smart branding, sem esquecer os novos conceitos de loja-experiência.

Farfetch, Huub, Michael Page e Lg Eletronics são algumas das empresas convidadas a trazerem a debate temas voltados para a “Tecnologia e Transformação Digital no Retalho”.