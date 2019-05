“Um problema de comunicação“, foi desta forma que Pablo Forero, CEO do BPI, classificou a alteração de preçário do banco que desde 1 de maio passou a cobrar pelas transferências MB Way que não sejam feitas através da app BPI. E não encara essa nova situação como concorrência desleal para a SIBS.

A partir da última quarta-feira, o BPI passou a cobrar 1,248 euros por cada transferência MB Way que seja feita através da app MB Way, mas mantém a gratuitidade destas operações quando realizadas através da app BPI.

“Tivemos um problema de comunicação com o MB Way”, revela Pablo Forero durante a apresentação de contas do primeiro trimestre, relativamente à introdução do novo preçário para este tipo de operações. “As transferências que faz através da aplicação do BPI são grátis e eram já grátis”, diz Forero, acrescentando que “com o tempo as pessoas vão se aperceber que não têm um problema“.

O CEO do banco lembra que no digital já têm 330 mil clientes, explicando que a proporção das que usam a aplicação do MB Way “é muito pequena”.

Forero antecipa ainda como “muito poucos” o número de clientes que acredita captar para a app BPI devido ao novo preçário para as transferências MB Way, antecipando assim não ganhar “nada” com essa mudança. “O que está por detrás é a utilização da nossa aplicação. Temos todo o interesse que os clientes usem a nossa aplicação”.

Questionado sobre uma eventual deslealdade perante a SIBS do custear das operações realizadas através da ferramenta da SIBS, Pablo Forero diz que deve ser retirado o “des”. “Afinal a SIBS é uma empresa dos bancos. Não está pensada para ser um concorrente dos bancos. Está pensada para ajudar os clientes e os bancos”, acrescentou.