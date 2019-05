Hoje nas notícias: CP, passes e sindicalistas

Com uma proposta de recrutamento ainda à espera de aprovação pelo Governo, a CP reforça a necessidade de contratar pessoal, alertando que pode ter de cortar a oferta. Os transportes públicos têm agora um novo regime tarifário, com descontos nos passes, que ainda não chegaram, no entanto, a todo o país. Nos sindicatos da PSP, o número de folgas tiradas no ano passado pelos dirigentes e delegados é superior a 2017 em 6.500 dias. A cantora norte-americana Madonna irá mudar de residência em Lisboa, passando do Palácio do Ramalhete para o bairro de Santa Catarina. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

CP alerta que sem novas contratações vai cortar oferta

A CP necessita de recrutar pessoal, caso contrário “será inevitável a redução da oferta e, em consequência, o não cumprimento dos níveis de serviço preconizados no contrato de serviço público”, avisa o presidente do conselho de administração da CP, no relatório e contas de 2018. A empresa pública ainda não obteve a autorização do Governo para concretizar a proposta de recrutamento, que visa contratar 88 trabalhadores. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Passes únicos atrasados na maior parte do país

Um pouco por todo o país, os passes únicos para os transportes públicos ainda estão atrasados. São cerca de 14 as regiões que só deverão ver aplicada a diminuição do preço dos transportes públicos neste mês. Por outro lado, entre os utentes do Porto e de Lisboa o sentimento com a medida é de satisfação, já que os descontos estão em vigor desde abril. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (ligação indisponível).

Sindicalistas da PSP folgaram mais 6.500 dias que em 2017

No ano de 2018, as folgas dos delegados e dirigentes sindicais da PSP, que tiveram como justificação a atividade sindical, totalizaram os 42.500 dias. Desta forma, os sindicalistas da PSP folgaram mais 6.500 dias no ano passado do que em 2017, altura em que o valor se fixou nos 36 mil dias. São cerca de 3.680 os delegados e dirigentes sindicais que estão afetos à PSP. O aumento no número de folgas é justificado pela presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia com a existência de muitos sindicatos. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Rangel justifica subida nas sondagens

Paulo Rangel atribui a subida recente nas sondagens com a nova estratégia de oposição que Rui Rio passou a adotar desde janeiro de 2019, mas também com o lançamento de uma boa lista e de um bom programa, que considera estar a “anos-luz” da lista do PS. Para o candidato às europeias não é de somenos o desgaste que o próprio executivo está a sofrer após três anos no poder. Paulo Rangel critica ainda os novos movimentos que têm vindo a surgi, nomeadamente o Chega e o Aliança que na sua opinião não têm futuro: “não me parece que estes movimentos [Chega ou Aliança] tenham futuro. É uma intuição empírica”, diz o eurodeputado. Rangel defende ainda que, em termos de política europeia, se não deve “quebrar a unanimidade [nas decisões sobre políticas fiscal] e na questão do Exército único europeu”. Leia a notícia completa na Renascença (acesso livre).

Madonna tem nova casa de luxo em Lisboa

A cantora norte-americana Madonna já tem uma nova residência na capital portuguesa. Anteriormente estava hospedada no Palácio Ramalhete, na Rua das Janelas Verdes, mas agora terá passado para uma habitação de luxo no bairro de Santa Catarina, junto ao Bairro Alto, de acordo com o Correio da Manhã. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (ligação indisponível).