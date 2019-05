5 coisas que vão marcar o dia

A reunião de urgência de António Costa com ministros do núcleo político do Governo após a aprovação pelo Parlamento do descongelamento do tempo de trabalho dos professores marca o início do dia. No Parlamento será a vez de Faria de Oliveira, atual presidente da APB, ser ouvido na comissão de inquérito da CGD, enquanto os deputados discutem as propostas de alteração à Lei de Bases da Saúde. A ANTRAM e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações reabrem também o processo de negociação coletiva e a REN apresenta as contas do primeiro trimestre.

Governo reúne de urgência para discutir dossiê dos professores

António Costa começa esta sexta-feira reunido de urgência com os ministros do núcleo político do Governo. Em cima da mesa estará o dossiê do congelamento do tempo de serviço dos professores, depois de o Parlamento ter aprovado, com os votos contra do Partido a recuperação integral dos nove anos, quatro meses e dois dias exigidos pelos sindicatos. Na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, estará ainda o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Faria de Oliveira presta contas na comissão de inquérito à gestão da CGD

O final da semana fica marcado por um novo ato da comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Esta sexta-feira é a vez de Faria de Oliveira, que liderou o banco público entre 2008 e 2010, prestar esclarecimentos aos deputados sobre aquele que a EY identifica como um dos períodos mais problemáticos na vida da CGD. Coube à administração de Faria de Oliveira, hoje presidente da Associação Portuguesa de Bancos, decidir sobre financiamentos importantes, como da Artlant, e restruturações de créditos que começavam já a evidenciar problemas: Vale do Lobo, Joe Berardo, etc. A audição está marcada para as 14h30.

Partidos discutem propostas de alteração à Lei de Bases da Saúde

Um dia depois de um debate quinzenal marcado pelas divergências da Geringonça quando está em causa a Lei de Bases da Saúde, o tema volta a ser discutido no Grupo de Trabalho. Esta quinta-feira tanto Catarina Martins como Jerónimo de Sousa continuaram a recusar alinhar com uma proposta que permita manter as Parcerias Público Privadas na Saúde. A líder do Bloco de Esquerda diz que a gestão tem de ser exclusivamente pública e volta a fechar a porta à aprovação de uma lei que abre a porta aos privados na gestão, enquanto o secretário do PCP deixou claro que quer levar a cabo o “fim da gula” dos privados na saúde. A discussão continua esta sexta-feira pelas 14h30, com a análise das propostas de alteração das iniciativas sobre a Lei de Bases da Saúde.

ANTRAM e Fectrans abrem ronda negocial

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) reabrem esta sexta-feira o processo de negociação coletiva, apenas seis meses depois da entrada em vigor de um novo contrato coletivo de trabalho para o setor. Esta será a primeira de três reuniões com diferentes estruturas sindicais no espaço de dez dias. Em todas um mesmo objetivo: chegar a um consenso que permita evitar novas greves que podem (voltar) a paralisar o país. A greve de 72 horas do motoristas de matérias perigosas afetos ao SNMMP deixou antever as consequências da falta de acordo.

REN divulga resultados do primeiro trimestre

Depois da Caixa Geral de Depósitos e da Impresa, é agora a vez de a REN apresentar os números relativos ao primeiro trimestre do ano. A empresa que gere as redes energéticas nacionais vem de um ano com lucros de 115,7 milhões de euros, uma quebra de 8,1% resultado, principalmente, de uma maior taxa de imposto efetiva. A média das estimativas compiladas pela Reuters aponta para que a REN apresente lucros de 36 milhões de euros nos três primeiros meses deste ano, triplicando assim os 13,07 milhões de euros registados no período homólogo.